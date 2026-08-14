Highlands Coffee báo lợi nhuận tăng 70%, mục tiêu IPO trong quý I/2027

Theo dữ liệu từ COL Financial Group, EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) của Highlands Coffee trong quý II/2026 đạt khoảng 440,4 tỷ đồng, tăng 70,4% so với khoảng 258,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức EBITDA cao nhất của chuỗi trong ít nhất 6 quý gần đây.

Kết quả này đi cùng với đà tăng mạnh về doanh số. Theo báo cáo quý II/2026 của Jollibee Foods Corporation (JFC), doanh số toàn hệ thống của Highlands Coffee tăng 46,7% so với cùng kỳ, cao nhất trong số các thương hiệu quốc tế được JFC liệt kê.

Không chỉ được thúc đẩy bởi việc mở thêm điểm bán, các cửa hàng hiện hữu của Highlands cũng kinh doanh tốt hơn. Doanh số cùng cửa hàng tại Việt Nam tăng 11,5%, cho thấy sức mua tại mạng lưới đang hoạt động tiếp tục cải thiện.

Trong bối cảnh đó, Highlands Coffee vẫn duy trì tốc độ mở rộng nhanh. Đến cuối tháng 6/2026, chuỗi đã có 1.062 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam. Highlands hiện do SuperFoods Group vận hành, trong đó Jollibee Foods Corporation nắm 60% cổ phần.

Đà tăng trưởng về cả lợi nhuận, doanh số và quy mô mạng lưới diễn ra ngay trước một cột mốc quan trọng hơn. Jollibee trước đó cho biết Highlands Coffee đang xem xét phương án IPO và niêm yết độc lập tại Việt Nam, với mục tiêu thực hiện trong quý I/2027 . Việc lên sàn được kỳ vọng giúp chuỗi tiếp cận thêm nguồn vốn cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Highlands cũng không phải điểm sáng duy nhất của Jollibee tại Việt Nam. Trong quý II/2026, chuỗi thức ăn nhanh Jollibee Việt Nam ghi nhận doanh số toàn hệ thống tăng 47,6%, trong khi doanh số cùng cửa hàng tăng 17,9%. Nửa đầu năm, thương hiệu này mở thêm 19 cửa hàng và cho biết thời gian hoàn vốn của một cửa hàng hiện dưới 4 năm.

Những con số này cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý của Jollibee Group, với Highlands Coffee và Jollibee cùng mở rộng nhanh cả về doanh số lẫn mạng lưới.