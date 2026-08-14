Nóng: Một phòng gym ở Hà Nội bất ngờ bị niêm phong, mới 2 ngày trước đó Fanpage vẫn đăng bài "siêu ưu đãi tháng 8"?

Một phòng gym và bể bơi tại Hà Nội bất ngờ phải tạm dừng hoạt động từ chiều 12/8 do chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản công nợ. Đáng chú ý, chỉ 2 ngày trước đó, fanpage của phòng tập vẫn đăng bài quảng bá chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong tháng 8.

Theo thông báo được dán tại khu vực phòng gym và bể bơi, cơ sở này phải tạm dừng hoạt động từ 18h ngày 12/8/2026. Thông báo do đơn vị quản lý mặt bằng thương mại của tòa nhà phát hành.

Tạm dừng hoạt động vì chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán

Theo nội dung văn bản, việc tạm dừng được áp dụng đối với khu vực phòng gym và bể bơi tại tầng 3 của tòa nhà.

Nguyên nhân được đơn vị quản lý mặt bằng nêu rõ là đến ngày 12/8/2026, chủ cơ sở kinh doanh phòng gym và bể bơi vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán các khoản công nợ phát sinh.

Các khoản công nợ được đề cập gồm tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước và phí dịch vụ.

Thông báo được dán ngay trước cửa phòng tập (Ảnh: fb BROtein)

Đơn vị quản lý cho biết đã gửi nhiều thông báo nhắc nhở, đồng thời đôn đốc chủ cơ sở thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành thông báo, các khoản công nợ vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

Trên cơ sở đó, đơn vị quản lý mặt bằng quyết định tạm dừng hoạt động đối với khu vực phòng gym và bể bơi.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 18h ngày 12/8/2026 và kéo dài cho đến khi chủ cơ sở hoàn tất nghĩa vụ thanh toán công nợ.

Biện pháp được nêu trong thông báo gồm tạm dừng toàn bộ hoạt động cung cấp điện, nước và niêm phong cửa ra vào khu vực phòng gym và bể bơi.

Đơn vị quản lý cũng đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng liên hệ để thanh toán dứt điểm các khoản công nợ còn tồn đọng. Sau khi nghĩa vụ tài chính được hoàn tất, các dịch vụ sẽ được mở lại.

Chỉ 2 ngày trước vẫn quảng bá ưu đãi tháng 8

Diễn biến này gây chú ý bởi ngay trước thời điểm phải tạm dừng hoạt động, fanpage của phòng tập vẫn đăng tải nội dung quảng bá chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Cụ thể, ngày 10/8, fanpage đăng bài giới thiệu chương trình “Siêu ưu đãi tháng 8”, trong đó đưa ra chính sách “Mua 1 vé bơi - Tặng 1 người đi cùng”.

Fanpage của phòng tập đăng bài quảng bá chương trình ưu đãi tháng 8 (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo nội dung được đăng tải, khách hàng mua một vé bơi trong tháng 8 sẽ được tặng thêm một người đi cùng. Chương trình được giới thiệu nhằm tạo điều kiện để khách hàng sử dụng dịch vụ cùng người thân, bạn bè.

Bài đăng cũng giới thiệu một số quyền lợi dành cho người mua vé bơi, trong đó có việc được bơi không giới hạn thời gian trong khung giờ hoạt động, từ 5h30 đến 21h mỗi ngày.

Ngoài ra, khách hàng còn được sử dụng khu tắm tráng và khu tắm nóng - lạnh theo chính sách được công bố.

Fanpage đồng thời hướng dẫn khách hàng đăng ký thông qua một số điện thoại Zalo được công khai trong bài viết.

Khách hàng được đề nghị liên hệ với chủ cơ sở

Bên cạnh việc thông báo cho chủ cơ sở, đơn vị quản lý mặt bằng cũng gửi lời tới những khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại đây.

Theo văn bản, việc tạm dừng hoạt động là sự cố ngoài mong muốn và ảnh hưởng đến lịch tập luyện, sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Đơn vị quản lý đề nghị khách hàng thông cảm, đồng thời chủ động liên hệ trực tiếp với chủ cơ sở để được giải quyết các quyền lợi liên quan.

Các quyền lợi được đề cập gồm thẻ tập, vé bơi và những khoản phí mà khách hàng đã thanh toán trước đó. Thông báo được ký tại Hà Nội ngày 12/8/2026.

Hiện việc tạm dừng hoạt động mới được xác định là biện pháp xử lý liên quan đến nghĩa vụ thanh toán giữa chủ cơ sở và đơn vị quản lý mặt bằng. Các thông tin liên quan đến quyền lợi cụ thể của khách hàng sẽ cần được chủ cơ sở trực tiếp giải quyết.