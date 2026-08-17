Phó Thủ tướng đưa ra yêu cầu với Hòa Phát và BSR

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chiều 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân đầu tư công và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quảng Ngãi làm rõ mức đóng góp của từng động lực như đầu tư công, đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài, tiêu dùng và xuất khẩu đối với tăng trưởng GRDP. Trên cơ sở đó, tỉnh cần xác định mục tiêu tăng trưởng phù hợp trong bối cảnh cả nước hướng tới tốc độ tăng trưởng trên 10% từ nay đến năm 2030.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm, địa phương đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 9%. Trong những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh, khai thác dư địa phát triển từ kinh tế biển, Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ sạch, logistics và du lịch chất lượng cao.

Quảng Ngãi cũng sẽ ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án còn tồn đọng, xử lý tài sản công dôi dư và tăng cường liên kết giữa Dung Quất, Bờ Y với Khu kinh tế mở Chu Lai.

Mở trục phát triển Dung Quất - Măng Đen - Bờ Y

Đại diện các bộ, ngành nhận định sau hợp nhất với Kon Tum, Quảng Ngãi có thêm không gian phát triển và sở hữu hệ sinh thái kinh tế đa dạng hơn, từ công nghiệp nặng, cảng biển ở phía Đông đến du lịch, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu ở phía Tây.

Một trong những định hướng được nhấn mạnh là hình thành trục liên kết Đông - Tây Dung Quất - Quảng Ngãi - Măng Đen - Bờ Y. Trục này được kỳ vọng kết nối công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu, du lịch và nông nghiệp giá trị cao với không gian biển, đảo.

Trong đó, Dung Quất tiếp tục được xác định là đầu tàu công nghiệp, tập trung vào lọc hóa dầu, thép và năng lượng. Tỉnh được đề nghị mở rộng sang các ngành công nghiệp sau lọc hóa dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Ở khu vực phía Tây, dư địa phát triển nằm ở nông nghiệp chất lượng cao, dược liệu, kinh tế rừng, du lịch và giao thương qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Tuy nhiên, kết nối hạ tầng hiện vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn. Các bộ, ngành đề nghị Quảng Ngãi đẩy nhanh các tuyến giao thông Đông - Tây, Quốc lộ 24, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và phối hợp triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Địa phương cũng được yêu cầu nghiên cứu, chuẩn bị các bước cho Cảng hàng không Măng Đen, nâng cao năng lực cảng biển Dung Quất, phát triển hạ tầng năng lượng và nghiên cứu xã hội hóa hoạt động nạo vét các tuyến luồng hàng hải.

Đầu tư công được xác định phải đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và tạo điều kiện thu hút thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Dung Quất tiếp tục là trung tâm công nghiệp trọng điểm

Về thu hút đầu tư, Quảng Ngãi được đề nghị tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động chuẩn bị quỹ đất và danh mục dự án có khả năng hấp thụ dòng vốn lớn.

Bộ Công Thương cho biết ủng hộ việc xây dựng cơ chế, chính sách cho Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Dung Quất. Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng nghị quyết để trình Quốc hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Quảng Ngãi ưu tiên phát triển hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến, dược liệu và logistics; đồng thời tăng cường liên kết giữa Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Việc kết nối các khu kinh tế này với sân bay Chu Lai và cảng biển Dung Quất được kỳ vọng từng bước hình thành một trung tâm công nghiệp - logistics quy mô lớn của khu vực.

Đáng chú ý, tỉnh được yêu cầu bảo đảm hoạt động ổn định của các cơ sở công nghiệp quy mô lớn tại Dung Quất như Nhà máy lọc dầu Dung Quất do BSR vận hành và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát.

Riêng hai dự án Hòa Phát Dung Quất 1 và Dung Quất 2 có tổng vốn đầu tư gần 170.000 tỷ đồng, đang tạo nên một trong những tổ hợp sản xuất thép quy mô lớn nhất cả nước.

Bên cạnh các doanh nghiệp đầu tàu, Quảng Ngãi cũng cần hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên những doanh nghiệp công nghệ cao, có khả năng tạo nguồn thu ngân sách lớn nhưng phải bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời yêu cầu tỉnh khẩn trương chuẩn bị đầu tư Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ.

Các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không Măng Đen và Quốc lộ 24 cũng cần được đẩy nhanh nhằm tăng khả năng kết nối giữa vùng duyên hải với khu vực Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế.

Song song đó, Quảng Ngãi được yêu cầu mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua cảng Dung Quất, cửa khẩu Bờ Y, giảm chi phí logistics, thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh cần rà soát lại hạ tầng, xử lý các điểm nghẽn và tránh đầu tư manh mún, lãng phí; đồng thời đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.