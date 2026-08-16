Quốc Cường Gia Lai thay người đại diện phần vốn tại chủ đầu tư Marina Complex

Mới đây, CTCP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại CTCP Bến Du Thuyền Đà Nẵng.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai (Cường Đô La) quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường rời khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của công ty tại Bến Du Thuyền Đà Nẵng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cử ông Lại Thế Hà làm người đại diện phần góp thay ông Nguyễn Quốc Cường. Phần vốn được đại diện có giá trị hơn 506 tỷ đồng, tương đương hơn 50,6 triệu cổ phần, chiếm 65,48% vốn điều lệ của Bến du thuyền Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, CTCP Bến Du Thuyền Đà Nẵng được thành lập từ ngày 27/1/2011, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ảnh minh họa: QCG

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư Dự án bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng với tên thương mại Marina Complex, tọa lạc tại phường Sơn Trà, giáp sông Hàn và đất công viên, rộng gần 12 ha.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 1/2/2019, Bến Du Thuyền Đà Nẵng đã thực hiện giảm vốn điều lệ từ 507 tỷ đồng xuống còn 290 tỷ đồng. Trong đó, Quốc Cường Gia Lai góp 261 tỷ đồng (tỷ lệ 90%) và bà Nguyễn Ngọc Huyền My- em gái ông Nguyễn Quốc Cường góp 29 tỷ đồng (tỷ lệ 10%).

Đến ngày 9/3/2020, Quốc Cường Gia Lai đã giảm sở hữu vốn tại Bến Du Thuyền Đà Nẵng xuống còn 65%, bà Huyền My tăng sở hữu lên 32% và cổ đông mới Trương Thị Thêu nắm 3% vốn.

Cập nhật ngày 24/9/2024, vốn điều lệ của Bến Du Thuyền Đà Nẵng đang ở mức 773 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Cường- Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, cập nhật mới nhất ngày 12/6/2026, bà Nguyễn Ngọc Huyền My- em gái ông Nguyễn Quốc Cường đã trở thành Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Bến Du Thuyền Đà Nẵng thay anh trai.

Trong một diễn biến khác, mới đây Quốc Cường Gia Lai đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần chỉ hơn 11 tỷ đồng, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm trước. Gần như toàn bộ doanh thu đến từ mảng thủy điện trong khi mảng bất động sản không ghi nhận.

Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến 242 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp thoát lỗ. Kết quả, Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 167 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt được 1,7 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu 80,8 tỷ đồng, giảm 67% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 183 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 10 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2026, quy mô tổng tài sản của QCG ở mức 7.938 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm; tổng nợ phải trả ở mức 3.011 tỷ đồng, giảm hơn 900 tỷ đồng.