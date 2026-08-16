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HD Hyundai Eco Vina đầu tư thêm 116 triệu USD mở rộng sản xuất tại Quảng Ngãi

| | Doanh nghiệp

Sáng 15-8, Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, Công ty HD Hyundai Eco Vina sẽ đầu tư thêm 116 triệu USD để nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư lên 451 triệu USD. Khu mở rộng có diện tích hơn 26,6ha, liền kề nhà máy hiện hữu tại Khu kinh tế Dung Quất.

Trọng tâm của dự án là xây dựng Nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện môi trường (Eco-Friendly Independent Tank Manufacturing Plant), ứng dụng công nghệ tiên tiến của Tập đoàn HD Hyundai, hướng đến hình thành cơ sở chế tạo quy mô lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh: “Dự án được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm sản xuất bồn chứa khí, cần cẩu cảng công nghệ cao và ngành đóng tàu biển thân thiện với môi trường. Hướng đi này hoàn toàn bám sát định hướng chiến lược quốc gia về phát triển xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đề ra”.

Theo Nguyễn Trang

Sài Gòn Giải phóng

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