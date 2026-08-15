Hóa chất Đức Giang thay loạt lãnh đạo: Tổng giám đốc mới sinh năm 1988, con rể ông Đào Hữu Huyền làm Phó TGĐ

Ngày 14/8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các nghị quyết HĐQT ngày 13/8.

Theo đó, ông Phạm Duy Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của DGC trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 13/8/2026.

Ông Tùng sinh năm 1988 tại Hà Nội. Theo bản cung cấp thông tin của DGC, ông hiện sở hữu 95.858 cổ phiếu DGC, tương đương 0,02% vốn điều lệ.

Ngoài vị trí tại công ty mẹ, ông Tùng còn giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang và Giám đốc CTCP Khách sạn Rue du Charbon.

Việc lên ghế Tổng giám đốc diễn ra chỉ khoảng hai tháng sau khi ông Tùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc DGC vào giữa tháng 6/2026. Trước đó, ông được bầu vào HĐQT doanh nghiệp hồi tháng 5.

Ông Phạm Duy Tùng thay ông Lưu Bách Đạt. Cùng ngày 13/8, HĐQT DGC thông qua việc miễn nhiệm ông Đạt khỏi chức Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật. Theo thông báo thay đổi nhân sự, ông Đạt cũng không còn giữ chức Thành viên HĐQT.

Con rể ông Đào Hữu Huyền làm Phó Tổng giám đốc

Cùng đợt này, DGC bổ nhiệm ông Võ Thăng Long giữ chức Phó Tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Long sinh năm 1984, hiện không sở hữu cổ phiếu DGC. Trước khi được bổ nhiệm vào Ban Tổng giám đốc công ty mẹ, ông đang giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang, doanh nghiệp do DGC sở hữu 100% vốn.

Đáng chú ý, bản cung cấp thông tin của DGC cho thấy ông Võ Thăng Long là con rể ông Đào Hữu Huyền, cựu Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang.

Theo hồ sơ công bố ngày 13/8, ông Đào Hữu Huyền, bố vợ ông Long, đang sở hữu hơn 69,79 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 18,38% vốn điều lệ. Mẹ vợ ông Long là bà Nguyễn Thị Hồng Lan nắm gần 14,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,76%; trong khi vợ ông Long là bà Đào Hồng Hạnh sở hữu hơn 5,13 triệu cổ phiếu, tương đương 1,35%.

Ông Đào Hữu Huyền từng giữ chức Chủ tịch HĐQT DGC trước khi rời vị trí này trong đợt thay đổi nhân sự hồi tháng 5/2026. Hiện Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang là ông Đào Hữu Kha.

Bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc sinh năm 1988

Một nhân sự khác được bổ nhiệm vào Ban Tổng giám đốc là ông Đào Đức Mạnh, sinh năm 1988.

Trước đó, ông Mạnh giữ chức Trưởng phòng Xuất nhập khẩu. Sau ĐHĐCĐ ngày 13/8, ông được bầu vào HĐQT và tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc, đồng thời vẫn kiêm Trưởng phòng Xuất nhập khẩu.

Theo hồ sơ DGC, ông Mạnh sở hữu 87.636 cổ phiếu, tương đương 0,02% vốn điều lệ.

DGC cũng bầu bổ sung ông Đỗ Văn Đông, sinh năm 1989, vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Trước khi tham gia HĐQT, ông Đông là Phó phòng Dự án và hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Ở chiều ngược lại, bên cạnh ông Lưu Bách Đạt, DGC cũng miễn nhiệm ông Phùng Trọng Tú khỏi chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 13/8.

Đợt tái cơ cấu nhân sự diễn ra trong bối cảnh thượng tầng Hóa chất Đức Giang liên tục có biến động trong những tháng gần đây. Riêng từ tháng 5 đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần khoảng 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 871 tỷ đồng, giảm khoảng 50%. Công ty đặt kế hoạch năm nay đạt 10.100 tỷ đồng doanh thu và 1.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.