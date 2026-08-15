Chứng khoán Vietcap rót 389 tỷ đồng vào công ty nắm KATINAT, Phê La, Si Mer, San Fu Lou...

Thông tin trong báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2026 của Chứng khoán Vietcap, CTCK này đã đầu tư hơn 389 tỷ đồng vào CTCP Hadasa Holdings. Hadasa Holdings được giới thiệu là Công ty thuộc sự kiểm soát của Người có liên quan của Vietcap.

Hadasa Holdings là doanh nghiệp sở hữu và điều hành các Thương hiệu FnB như D1 Concepts, Chuỗi thương hiệu đồ uống KATINAT, Phê La, Si Mer.

Hadasa Holdings giữ vai trò định hướng chiến lược, quản trị tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng cho chuỗi thương hiệu trên.

Trong đó, D1 Concepts thành lập năm 2014, hiện tại D1 Concepts có 4 thương hiệu nhà hàng: Chuỗi Nhà hàng Quảng Đông - San Fu Lou, Nhà hàng Việt Nam - Dì Mai, Nhà hàng Nhật - Sorae, Nhà hàng Âu - Sens Dine & Wine.

Thành lập từ đầu năm 2016, hệ thống Katinat Coffe & Tea House hiện có hơn 120 cửa hành trên toàn quốc.

Phê la chính thức ra mắt ngày 08/03/2021 đến nay đã có hơn 66 cửa hàng trên toàn quốc.﻿

Hadasa Holdings thành lập vào ngày 11/10/2024 với vốn điều lệ gần 619,7 tỷ đồng, trong đó, bà Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ ông Tô Hải, thành viên HĐQT của Vietcap góp 99,984%. Hai cổ đông còn lại là bà Phạm Ngọc Lê và bà Nguyễn Thị Tường Nga mỗi người góp 0,008%.

Đến tháng ﻿3/2025, Hadasa Holdings tăng vốn điều lệ thêm 200 triệu lên 619,9 tỷ đồng.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim hiện còn sở hữu 51% vốn điều lệ của Phê La và 84,21% vốn điều lệ của Katinat.﻿