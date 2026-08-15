Đồng Nai: Dừng dự án nhà máy xử lý rác gần 2.300 tỷ đồng

Sáng 14-8, tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trước đây).

UBND TP Đồng Nai được giao hoàn tất thủ tục dừng dự án, xử lý đúng quy định các nghĩa vụ tài chính và rà soát hồ sơ, quy hoạch để có thể kế thừa cho các dự án xử lý rác thải mới, tránh lãng phí.

HĐND TP Đồng Nai cũng yêu cầu UBND TP sớm nghiên cứu phương án đầu tư mới, báo cáo HĐND TP xem xét.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân có tổng vốn đầu tư khoảng 2.286 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án rộng 12ha, gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 xử lý 800 tấn rác/ngày, phát điện 20MW; giai đoạn 2 nâng lên 1.200 tấn rác/ngày, phát điện 30MW.

Năm 2022, HĐND tỉnh Đồng Nai có nghị quyết chấp thuận chủ trương dự án do Liên danh Công ty CP Le Delta và Công ty CP Thương mại Đầu tư Công nghệ Ecotech Việt Nam đề xuất.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đồng Nai, quá trình thực hiện dự án kéo dài. Dù được gia hạn nhiều lần, Liên danh nhà đầu tư vẫn không hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo yêu cầu; chất lượng hồ sơ chưa bảo đảm, không đáp ứng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 19-12-2025, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) có văn bản chỉ đạo dừng thực hiện dự án. Ngày 7-1-2026, Sở Tài chính cũng thông báo chính thức đến nhà đầu tư.