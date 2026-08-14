Hòa Phát bổ sung nguồn cung bò thịt Brahman từ Thái Lan

Dự lễ ký kết tại Hà Nội, về phía Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam có bà Taneeya Foocharoen, Tham tán Thương mại Cấp cao. Về phía TLEX có bà Nuanlaong Srichumpon, Chủ tịch hiệp hội; ông Prasit Sriutharawongsa, Giám đốc Công ty Antech và ông Suparasuk Homchot, chủ trang trại Adisorn Farm.

Về phía Hòa Phát có bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), ông Nguyễn Duy Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát cùng ban điều hành Công ty.

TLEX là hiệp hội Xuất nhập khẩu Thịt và Gia súc Thái Lan, có vai trò thúc đẩy xuất khẩu gia súc và thịt của Thái Lan, thành viên là các doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi bò của nước này. Theo thỏa thuận, hiệp hội làm đầu mối tập hợp nguồn bò thịt từ những trang trại đáp ứng yêu cầu của Thương mại Hòa Phát về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và quy trình chăn nuôi.

Bò được kiểm soát từ khâu tiêm phòng, kiểm dịch tại trang trại ở Thái Lan cho đến khi về Việt Nam, theo đúng quy trình Thương mại Hòa Phát đang áp dụng với đàn bò Úc, nguồn cung chính của công ty từ năm 2016. Cùng giống Brahman với bò Úc, nguồn bò Thái Lan giúp công ty ổn định cả sản lượng và chất lượng khi cung ứng ra thị trường. Lộ trình nhập khẩu tăng dần theo từng năm.

Dự kiến từ nay đến tháng 12/2026, Hòa Phát sẽ nhập khoảng 1.300 con bò từ đối tác Thái Lan mỗi tháng. Năm 2027, con số dự kiến khoảng 36.000 con và tiếp tục tăng trong các năm sau.

Bà Nuanlaong Srichumpon, Chủ tịch TLEX cho biết trong 5 đến 6 năm qua, TLEX tập trung mở kênh xuất khẩu bò sang Việt Nam và chọn Thương mại Hòa Phát là đối tác có cùng định hướng.

"Chúng tôi mong muốn xuất khẩu đàn bò thịt có chất lượng tốt, được kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ sang thị trường Việt Nam. Đây là thời điểm chúng tôi đã chờ đợi rất lâu", bà Nuanlaong Srichumpon nói.

Theo Chủ tịch TLEX, lượng bò từ Thái Lan sang Việt Nam hiện trên 200.000 con một năm. Hiệp hội đang mở rộng số trang trại đạt chuẩn về chất lượng và kiểm soát dịch bệnh để đáp ứng nhu cầu của Thương mại Hòa Phát, đồng thời hướng tới xuất khẩu bò qua đường biển từ năm 2027, thay cho đường bộ phải quá cảnh nước thứ ba như hiện nay.

Thương mại Hòa Phát tiếp tục duy trì nguồn bò Úc, đồng thời bổ sung nguồn bò Thái Lan cùng giống Brahman. Công ty chọn bò Úc làm nguồn cung đầu tiên vì chất lượng ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt và quy trình xuất khẩu khắt khe, minh bạch. Giai đoạn 2019 đến 2020, giá trị giao thương của công ty với thị trường Úc đạt khoảng 200 đến 230 triệu USD mỗi năm. Với nguồn bò Thái Lan, công ty nuôi thử nghiệm từ năm 2021, theo dõi và đánh giá đến năm 2026 mới quyết định triển khai.

Ông Nguyễn Duy Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát cho biết: "Tiêu chuẩn của Hòa Phát đối với cộng đồng và người dân Việt Nam là sản phẩm sạch, sản phẩm ngon, đạt những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường để đảm bảo sức khỏe người dân. Hòa Phát đi đến đâu phải làm chắc đến đấy, nên chúng tôi làm chậm, làm chắc và đảm bảo các yếu tố an toàn, chất lượng".

"Thời điểm này thuận lợi để triển khai trên quy mô lớn khi Chính phủ quán triệt công tác quản lý an toàn thực phẩm và các quy định về thuế, phù hợp với cách làm của Hòa Phát. Cùng tiềm lực tài chính của Tập đoàn, Thương mại Hòa Phát có thể mở rộng nhanh khi nguồn cung đáp ứng yêu cầu về chất lượng và con giống”, ông Hoàn nói thêm.

Thỏa thuận được ký vào dịp tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thái Lan. Bà Taneeya Foocharoen, Tham tán Thương mại Cấp cao Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cho biết hai nước đang hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và tiến tới 50 tỷ USD trong các giai đoạn tiếp theo.

Bò thịt là một trong ba chuỗi chăn nuôi của Nông nghiệp Hòa Phát, cùng với heo và gà đẻ trứng. Hòa Phát tham gia lĩnh vực nông nghiệp năm 2015, thời điểm ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong nước đã có nhiều tên tuổi lớn.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc HPA khẳng định: "Chúng tôi được xem như người ngoài ngành khi tham gia lĩnh vực nông nghiệp, nên ngay từ đầu đã chọn hướng đi khác biệt là tự đầu tư trang trại chuẩn an toàn sinh học và sản xuất theo mô hình chuỗi. Văn hóa của Hòa Phát là làm cái gì cũng làm tới nơi tới chốn, do vậy qua 10 năm tham gia ngành, chúng tôi đã được ghi nhận là doanh nghiệp trong top đầu về quy mô và hiệu quả vận hành".

Sau 10 năm, Nông nghiệp Hòa Phát có đàn 25.000 heo nái, thuộc top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam; đàn gà đẻ 1,2 triệu con với sản lượng gần một triệu quả trứng mỗi ngày; ba trang trại bò thịt và hai nhà máy thức ăn chăn nuôi tổng công suất thiết kế 600.000 tấn một năm. Nông nghiệp Hòa Phát là một trong năm lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Hòa Phát, cùng với gang thép, sản phẩm thép, bất động sản và điện máy gia dụng.