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CII dự kiến mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

| | Doanh nghiệp

CII dự kiến mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CII vừa thông qua phương án mua lại trước hạn 1.080 trái phiếu mã CII12404 với giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 108 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trái chủ là 26/8/2026.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông quan phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, CII dự kiến mua lại trước hạn 1.080 trái phiếu mã CII12404 (tên trái phiếu CIIH2427004), giá mua lại mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị 108 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trái chủ để mua lại trái phiếu là 26/8/2026. Tỷ lệ thực hiện 1:1, tức người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 1 trái phiếu.

Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu từ ngày 3/9/206 đến ngày 23/9/2026. Toàn bộ trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy bỏ đăng ký.

Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến 16/11/2026. Nguồn mua lại được lấy từ các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của CII.

Được biết, lô trái phiếu mã CII12404 (tên trái phiếu CIIH2427004) có tổng giá trị phát hành 108 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.

CII dự kiến mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu trước hạn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: CII

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CII ghi nhận doanh thu thuần hơn 752 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 464,8 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Trong kỳ, CII còn thu về hơn 144,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 37,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 379,3 tỷ đồng lên hơn 393,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng ở mức hơn 18 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,8%, xuống còn gần 102,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, CII báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 55,3 tỷ đồng, giảm 38,2% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, CII mang về doanh thu thuần hơn 1.585,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 96 tỷ đồng, giảm 48,1%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII tăng 15,9% so với đầu năm, lên mức gần 43.473,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản cố định với gần 15.318,8 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng tài sản.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 62,2% so với đầu năm, lên mức hơn 6.241 tỷ đồng và chiếm 14,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 30.518 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 24.534 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng nợ.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
trái phiếu, cii

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