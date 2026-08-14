Chủ tịch Lê Viết Hải có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu HBC không hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn

Ngày 13/8/2026, Thuế TP.HCM đăng tải thông báo số 28623/TB-TPHCM về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, theo Thuế TP.HCM, tính đến hết ngày 30/6/2026, CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (Xây dựng Hòa Bình, MCK: HBC) còn nợ tổng cộng 41,6 tỷ đồng tiền thuế.

Trong đó, số tiền thuế nợ trên 90 ngày là 39,2 tỷ đồng, gồm: khoản thuế giá trị gia tăng chậm nộp của doanh nghiệp hơn 18,1 tỷ đồng; thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công hơn 13 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khoảng 3,3 tỷ đồng, cùng một số khoản thuế và tiền chậm nộp khác.

Chi tiết khoản nợ thuế của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Nguồn: Thuế TP.HCM.

Thuế TP. HCM nêu rõ, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu Xây dựng Hòa Bình vẫn còn tiền thuế nợ trên ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với ông Lê Viết Hải (SN 1958)- Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình. Ông Lê Viết Hải hiện cũng đang là cổ đông lớn của doanh nghiệp với tỷ lệ sở hữu hơn 13,5% vốn.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2026, Hòa Bình ghi nhận 1.946 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 222 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp lãi sau thuế 18,88 tỷ đồng, giảm 54,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 3.269 tỷ đồng, tăng 99,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 41,56 tỷ đồng, giảm 19,1%.

Như vậy lợi nhuận nửa đầu năm của Hòa Bình tương đương số tiền nợ thuế của công ty.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Hòa Bình đạt 16.886 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 14.868 tỷ đồng, tăng 724 tỷ đồng, tương đương 88,05% tổng tài sản. Tổng nợ vay đạt 3.999 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.