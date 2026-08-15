Bị canh tranh khốc liệt từ xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vương, Grab vẫn đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam 6T2026

Trong báo cáo nửa đầu năm 2026, Grab ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt 140 triệu USD trong nửa đầu năm 2026, tương đương khoảng 3.682 tỷ đồng, tăng 12% từ mức 125 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tại Việt Nam chiếm 7,2% tổng doanh thu của tập đoàn vận hành siêu ứng dụng này. Tổng doanh thu của Grab tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lên 1,95 tỷ USD, từ mức 1,59 tỷ USD một năm trước đó.

Việt Nam là một trong 8 thị trường Đông Nam Á của Grab, tất cả đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng trong kỳ.

Trong số các thị trường của Grab, Malaysia là nguồn doanh thu lớn nhất với 622 triệu USD, tăng từ 478 triệu USD. Tiếp theo là Singapore với 420 triệu USD, tăng từ 345 triệu USD, và Indonesia với 415 triệu USD, tăng từ 338 triệu USD.

Thái Lan đạt 170 triệu USD, tăng từ 138 triệu USD, và Philippines đạt 164 triệu USD, tăng từ 152 triệu USD.

Grab cũng ghi nhận chi phí thuê bao phần mềm tăng 8 triệu USD trong nửa đầu năm 2026, mà lý do chính là áp dụng các nền tảng và công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ hoạt động kỹ thuật và nâng cao năng suất.

Lợi nhuận trong kỳ đạt 355 triệu USD, tăng từ 30 triệu USD của một năm trước đó. Mức tăng này bao gồm khoản lãi một lần khoảng 307 triệu USD được ghi nhận từ việc hợp nhất ngân hàng số Superbank của Indonesia, mà Grab đã giành quyền kiểm soát vào tháng 5/2026.

Đầu tháng 8/2026, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Grab với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.﻿

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Grab chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát, hoàn thiện chính sách để bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Grab được cơ quan quản lý dẫn lại, doanh nghiệp đã khắc phục các hành vi vi phạm và nộp phạt theo quy định.

Grab là 1 trong 9 doanh nghiệp công nghệ-viễn thông có ﻿đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, theo dữ liệu VNTAX2026