AMIGO được vinh danh trong Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2026

Việc AMIGO góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 21 năm phát triển và khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, hiện đại hóa hạ tầng CNTT và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Công nghệ năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả các cơ hội từ kinh tế số.

Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2026 Vietnam Report: Thước đo uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Được triển khai thường niên bởi Vietnam Report từ năm 2012, Top 10 Công ty Công nghệ uy tín là một trong những bảng xếp hạng uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và đánh giá từ các bên liên quan. Việc được vinh danh trong Top 10 không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn khẳng định sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và thị trường đối với doanh nghiệp.

Đây cũng chính là dấu mốc ý nghĩa khi AMIGO góp mặt trong danh sách Top10 những doanh nghiệp công nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam

Dấu mốc mới trên hành trình hơn 21 năm phát triển của AMIGO

Việc góp mặt trong Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2026 là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của AMIGO trong suốt hơn hai thập kỷ xây dựng năng lực công nghệ, phát triển đội ngũ chuyên gia và mở rộng hệ sinh thái đối tác.

Với hơn 21 năm hoạt động trên thị trường, AMIGO đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam qua nhiều giai đoạn chuyển mình của công nghệ, từ hiện đại hóa hạ tầng truyền thống đến chuyển đổi số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

Từ nền tảng chuyên sâu về tích hợp hệ thống, AMIGO đã từng bước mở rộng danh mục giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong kỷ nguyên số.

Hiện nay, AMIGO cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ toàn diện trong các lĩnh vực trọng điểm như hiện đại hóa hạ tầng CNTT, Hybrid Cloud, Data & AI, Cyber Security, Observability, Automation và chuyển đổi số doanh nghiệp. Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, AMIGO không chỉ triển khai công nghệ mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nền tảng số phục vụ tăng trưởng dài hạn.

Năng lực triển khai được khẳng định bởi hệ sinh thái đối tác toàn cầu

Một trong những yếu tố tạo nên uy tín và năng lực cạnh tranh của AMIGO là hệ sinh thái hơn 70 đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Công ty hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Red Hat, Vmware, Dell Technologies, HPE, Palo Alto Networks, Check Point, Dynatrace cùng nhiều hãng công nghệ hàng đầu khác, trong đó nhiều mối quan hệ hợp tác được ghi nhận ở những cấp độ cao nhất tại Việt Nam.

Thông qua việc kết hợp kinh nghiệm triển khai thực tế với công nghệ tiên tiến từ các đối tác toàn cầu, AMIGO đã thực hiện thành công hàng trăm dự án cho các tổ chức thuộc khối Tài chính - Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Viễn thông và các doanh nghiệp lớn. Những dự án này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh của khách hàng mà còn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của nhiều ngành kinh tế trọng điểm.

Tiếp tục đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và an ninh mạng đang trở thành những trụ cột chiến lược của nền kinh tế số, AMIGO xác định tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào năng lực công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới nhằm mang đến những giải pháp tiên tiến, hiệu quả và bền vững cho khách hàng.

Ông Nguyễn Thái Nguyên, đại diện AMIGO chia sẻ: "Được vinh danh trong Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2026 là sự ghi nhận đáng tự hào đối với tập thể AMIGO sau hơn 21 năm không ngừng nỗ lực đổi mới và phát triển. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, con người và chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình Chuyển đổi số."

Danh hiệu Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2026 không chỉ khẳng định vị thế, năng lực và uy tín thương hiệu của AMIGO trên thị trường mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới. Với tầm nhìn trở thành đối tác công nghệ tin cậy hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam, AMIGO cam kết tiếp tục mang đến các giải pháp công nghệ hiện đại, an toàn và hiệu quả, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.

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