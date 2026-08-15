Khởi tố giám đốc và kế toán một công ty có tiếng

Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương, cơ quan công an đã khởi tố thêm 5 bị can. Trong đó có giám đốc và kế toán Công ty TNHH Tuấn Linh 89, liên quan đến việc mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị thanh toán gần 1,94 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát kinh tế, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phùng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89 (Ảnh: CATPT)

Các bị can gồm Phùng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89, trước đây là Công ty TNHH MTV Tuấn Linh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Thu Hà, kế toán Công ty TNHH Tuấn Linh 89; Nguyễn Văn Phôi, công nhân phụ trách sửa chữa máy công trình của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; Đặng Thành Công, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; cùng Lê Thu Trang.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà đã liên hệ mua bán trái phép 25 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty TNHH Tuấn Linh 89.

Tổng giá trị thanh toán ghi trên 25 hóa đơn này lên tới hơn 1,939 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng được ghi nhận hơn 1,790 tỷ đồng, còn tiền thuế giá trị gia tăng hơn 149 triệu đồng.

Đáng chú ý, số hóa đơn trên được xác định có nguồn gốc từ hai doanh nghiệp khác nhau.

Cụ thể, 16 hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp phát hành, được cơ quan điều tra xác định do bị can Châu Ngọc Lâm điều hành bán trái phép. 9 hóa đơn còn lại của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại An Bình Group, do bị can Nguyễn Thị Hồng Mai điều hành bán trái phép.

Cùng trong vụ án, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân.

Theo đó, Nguyễn Văn Phôi, Đặng Thành Công và Lê Thu Trang được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 17 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp xuất cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân.

Tổng giá trị thanh toán ghi trên 17 hóa đơn này hơn 230 triệu đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng hơn 213 triệu đồng và tiền thuế giá trị gia tăng hơn 17 triệu đồng.

Như vậy, trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định thêm nhiều cá nhân có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giữa các doanh nghiệp.

Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc mua bán trái phép hóa đơn không chỉ liên quan đến việc phát hành và sử dụng chứng từ không đúng quy định mà còn có thể tạo điều kiện cho các hành vi gian lận về thuế, kê khai khống chi phí hoặc hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo hóa đơn là chứng từ quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, đồng thời chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp của các chứng từ được sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Cơ quan công an cũng cảnh báo mọi hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ, kê khai khống chi phí hoặc phục vụ gian lận thuế đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, do đó vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác nếu có sẽ được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ.