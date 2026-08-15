Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lên kế hoạch tham gia vào siêu dự án quy mô 1,5 triệu tỷ đồng

Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Hòa Phát

Ngày 13/8, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) có phiên gặp gỡ đại diện các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Tại buổi gặp, bà Phạm Thị Kim Oanh - Giám đốc Tài chính Tập đoàn Hòa Phát đã cập nhật về kế hoạch đầu tư, định hướng phát triển của Hòa Phát trong thời gian tới.

Tập đoàn dự kiến góp vốn 600 tỷ đồng nhằm tạo tiền đề triển khai dự án Điện gió ngoài khơi sông Hậu (Cần Thơ), hướng tới sản xuất điện từ các nguồn tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Dự án có công suất lên đến 20.000 MW, tổng vốn đầu tư 1,5 triệu tỷ đồng.

Trong mảng năng lượng tái tạo, từ năm 2025, Hòa Phát đã đồng loạt triển khai các dự án điện mặt trời quy mô lớn trên toàn Tập đoàn hướng tới mục tiêu tự chủ năng lượng, tối ưu hóa chi phí vận hành và khẳng định cam kết “xanh hóa” sản xuất để phát triển bền vững.

Tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Tập đoàn đầu tư 600 tỷ đồng triển khai dự án điện mặt trời công suất thiết kế 79,2 MWp. Dự án gồm 5 phân kỳ, hiện đang triển khai phân kỳ 3 công suất 26,8 MWp. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027, tạo ra hơn 115 triệu KWh điện sạch, cắt giảm hơn 78.000 tấn CO2 mỗi năm.

Tập đoàn cũng triển khai dự án điện mặt trời tại các Công ty thành viên như: Tôn Hòa Phát (công suất 4.159 KWp, giúp Công ty tự chủ khoảng 17% điện sản xuất); Sản phẩm thép Hòa Phát Long An (công suất 7 triệu KWp, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điện sản xuất); Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai (công suất 1.250 KWp, giúp Công ty tự chủ 40% nhu cầu điện sản xuất);...

Buổi gặp gỡ nhà đầu tư của tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Hòa Phát.

Về tiến độ Dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, theo đại diện tập đoàn, dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, hiện đã hoàn thành 60% tiến độ.

Dự kiến quý 1/2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia, khẳng định năng lực sản xuất của Hòa Phát đối với các sản phẩm thép có giá trị gia tăng cao.

Thời gian tới, Hòa Phát dự kiến mở rộng dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại khu kinh tế Dung Quất thêm gần 77 ha, nâng công suất thêm 2 triệu tấn. Dự kiến vốn đầu tư cho dự án này sẽ tăng thêm khoảng 20.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát dự kiến triển khai dự án chung cư Mandarin Garden 3 tại Yên Sở - Hà Nội từ quý 4 năm nay. Dự án được xây dựng trên diện tích 1,7ha, gồm 2 tòa chung cư với khoảng 1.000 căn hộ.

Bên cạnh đó, Hòa Phát tham gia vào dự án bất động sản trọng điểm là Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh (Hà Nội) quy mô gần 700ha. Dự án nhằm tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời hình thành khu đô thị thông minh phía Bắc Hà Nội.

Tập đoàn cũng tham gia góp vốn vào dự án trọng điểm khác là Khu đô thị đa mục tiêu và Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội) vào ngày 11/8/2026. Dự án có quy mô dân số khoảng 148.000 người trên tổng diện tích gần 270ha, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía Nam Thủ đô.

Ngoài ra, Hòa Phát tham gia liên danh chủ đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 11.400ha.

Năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 108.870 tỷ đồng và 15.480 tỷ đồng, tương ứng tăng 47% và 103% so với nửa đầu năm 2025. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 52% doanh thu và 70% lợi nhuận kế hoạch năm.



