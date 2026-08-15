Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua vé số bán dạo trúng ngay Vietlott gần 30 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Tờ vé số được mua trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng bạn đã mang về cho ông T. tại TPHCM giải Vietlott gần 30 tỷ đồng.

Chi nhánh Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01544 cho ông T. (ở TPHCM).

Giá trị giải thưởng gần 30 tỷ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại TPHCM.

Mua vé số bán dạo trúng ngay Vietlott gần 30 tỷ đồng- Ảnh 1.

Cựu quân nhân tại TPHCM giải Vietlott hơn gần 30 tỷ đồng.

Ông T. hiện sinh sống tại TPHCM. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, ông T. cho biết đã có khoảng 2 năm chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott như một hình thức giải trí.

Theo lời ông T., hôm đó ông đang ngồi uống cà phê cùng bạn thì được một người bán vé số dạo mời mua vé Vietlott. Do đã có thói quen mua Vietlott hằng ngày, ông quyết định mua một tấm vé mà không suy nghĩ quá nhiều.

Không ngờ, chính tấm vé được mua trong buổi cà phê ấy lại trở thành tấm vé Jackpot trị giá gần 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông T. cho biết dự kiến dành một phần số tiền để chăm lo, vun vén cho gia đình và thực hiện những dự định riêng.

Với giải thưởng gần 30 tỷ đồng, ông T. có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chịu thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott được thành lập năm 2011, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 9.686 tỷ đồng. Tổng cộng có khoảng 32 triệu lượt người trúng thưởng, với giá trị chi trả hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.

Theo Việt Linh

Tiền phong

Từ Khóa:
vietlott

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Grab đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam 6T2026

Grab đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam 6T2026 Nổi bật

Lộ diện công ty holding nắm chi phối Phê La, Katinat, San Fu Lou.... được 1 doanh nghiệp tỷ đô đầu tư lớn

Lộ diện công ty holding nắm chi phối Phê La, Katinat, San Fu Lou.... được 1 doanh nghiệp tỷ đô đầu tư lớn Nổi bật

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lên kế hoạch tham gia vào siêu dự án quy mô 1,5 triệu tỷ đồng

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lên kế hoạch tham gia vào siêu dự án quy mô 1,5 triệu tỷ đồng

14:09 , 15/08/2026
Khởi tố giám đốc và kế toán một công ty có tiếng

Khởi tố giám đốc và kế toán một công ty có tiếng

14:03 , 15/08/2026
Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam sau 2 tháng giao dịch: 92 doanh nghiệp tham gia

Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam sau 2 tháng giao dịch: 92 doanh nghiệp tham gia

09:04 , 15/08/2026
LNG không chỉ là câu chuyện của một nhà máy điện

LNG không chỉ là câu chuyện của một nhà máy điện

08:21 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên