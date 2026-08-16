Phía sau mức lợi nhuận tăng 300% của 'đại gia' sản xuất điện lớn thứ 2 Việt Nam

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) ghi nhận doanh thu quý II/2026 đạt 20.308 tỷ đồng, tăng 116%. Lợi nhuận gộp đạt 4.721 tỷ đồng, tăng hơn 300%.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.708 tỷ đồng, tăng 387%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV Power đạt doanh thu 32.635 tỷ đồng, tăng 86%; lợi nhuận sau thuế hơn 5.007 tỷ đồng, tăng khoảng 306%.

Biên lợi nhuận tăng mạnh, Nhơn Trạch 3&4 bắt đầu tạo khác biệt

Điểm đáng chú ý là tốc độ tăng lợi nhuận vượt khá xa mức tăng sản lượng điện.

Trong nửa đầu năm, tổng sản lượng điện của PV Power đạt 13,034 tỷ kWh, tăng 42%. Riêng quý II, sản lượng đạt 7,371 tỷ kWh, tăng 50%.

Theo VPBankS, động lực lớn đến từ Nhơn Trạch 3&4 khi riêng hai nhà máy này đóng góp 1,727 tỷ kWh trong quý II. Lũy kế 6 tháng, sản lượng đạt 2,601 tỷ kWh, tăng hơn 23 lần. Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 1 và Vũng Áng 1 cũng lần lượt tăng sản lượng 56%, 48% và 13% trong nửa đầu năm.

Không chỉ sản lượng tăng, giá bán điện cũng thuận lợi hơn. VPBankS cho biết giá bán điện khí LNG bình quân đạt khoảng 3.484 đồng/kWh, trong khi giá bán điện bình quân tại hầu hết các nhà máy tăng 8-11%; riêng Nhơn Trạch 2 giảm 8%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp quý II đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 304%. Biên lợi nhuận gộp sản xuất điện đạt 23,5%, tăng 11,7 điểm phần trăm.

PV Power cũng giải trình rằng doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn là nguyên nhân trực tiếp khiến lợi nhuận gộp cải thiện mạnh.

1.600 tỷ từ chênh lệch tỷ giá

Ngoài hoạt động phát điện cải thiện, kết quả quý II còn được hỗ trợ bởi một khoản doanh thu hồi tố từ chênh lệch tỷ giá các năm trước, trị giá khoảng 1.600 tỷ đồng, nhiều khả năng đã được ghi nhận trong kỳ - VPBankS đánh giá.

Vietcap cũng nhận định, mức tăng đột biến này đến từ việc ghi nhận toàn bộ khoản thanh toán 1.600 tỷ đồng của EVN liên quan đến khoản lỗ tỷ giá của Vũng Áng và 381 tỷ đồng cho chi phí vận hành và bảo dưỡng — O&M — của Cà Mau, bên cạnh kết quả kinh doanh cốt lõi tăng trưởng mạnh.﻿

Theo tính toán của công ty chứng khoán VPBankS, nếu loại trừ khoản doanh thu mang tính một lần nói trên, biên lợi nhuận gộp sản xuất điện của PV Power vẫn đạt khoảng 16,9%, tăng 5,2 điểm phần trăm. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh còn khoảng 2.108 tỷ đồng, vẫn tăng 176%.

Điều này cho thấy mức lợi nhuận kỷ lục của PV Power không chỉ đến từ một khoản hồi tố. Hoạt động cốt lõi cũng cải thiện rõ rệt nhờ sản lượng điện tăng, Nhơn Trạch 3&4 bắt đầu đóng góp lớn, giá bán điện tại nhiều nhà máy tăng và chi phí được kiểm soát tốt hơn.