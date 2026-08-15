Be Group tiên phong tích hợp Metro, hiện thực hóa mô hình MaaS tại Việt Nam

Đồng thời, hành khách sẽ có thể mua vé Metro trực tiếp trên Siêu ứng dụng BE. Đây là hai bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng mô hình MaaS – siêu ứng dụng di chuyển đa phương thức – mà Be theo đuổi từ năm 2025.

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của đại diện Trung tâm RAR – Bộ Công an, Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hà Nội, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, Be Group và Hanoi Metro.

Be là siêu ứng dụng đầu tiên khai thác, kết nối di chuyển toàn trình trên ứng dụng Hanoi Metro

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, từ tuyến metro đầu tiên vận hành thương mại đến các đường vành đai và cao tốc liên vùng. Những công trình này không chỉ giải quyết ùn tắc, kết nối các khu vực, mà còn trở thành đòn bẩy tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế – xã hội, mở rộng không gian đô thị và tạo cơ hội thu hút đầu tư đa ngành.

Trong công cuộc chung đó, ngày càng nhiều đơn vị cùng chung tay. Từ năm 2025, Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển Siêu ứng dụng BE – đã sớm hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) – đơn vị vận hành các tuyến metro tại Hà Nội – trong lộ trình phát triển giao thông thông minh.

CTCP Be Group và Hanoi Metro chính thức làm lễ ra mắt "Giải pháp Giao thông Liên hoàn"

UBND TP. Hà Nội xác định đường sắt đô thị đóng vai trò quan trong trong hệ thống vận tải công cộng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Từ khi đi vào vận hành (tuyến 2A: 06/11/2021; tuyến 3.1: 08/8/2024) cho tới nay (12/8/2026), 2 tuyến đường sắt đô thị đã vận chuyển an toàn hơn 67,25 triệu lượt hành khách, trung bình hơn 75.000 lượt/ngày – tín hiệu tích cực cho giao thông công cộng của Thủ đô.

Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng của loại hình vận tải xanh và văn minh này, do khả năng kết nối với các phương tiện khác còn hạn chế.



Hai bước đi cụ thể hiện thực hóa mô hình MaaS

Giải quyết đúng điểm nghẽn kết nối ở chặng đầu/cuối (first mile/last mile), "Giải pháp Giao thông Liên hoàn" là dịch vụ nối tuyến và liên tuyến, đảm bảo một hành trình liền mạch, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài vừa nhanh vừa tối ưu chi phí. Đây cũng là lần đầu tiên một siêu ứng dụng tại Việt Nam khai thác và kết nối trọn vẹn hành trình di chuyển ngay trên ứng dụng của một đơn vị vận hành Metro. Giải pháp được triển khai theo hai chiều, tương ứng hai mốc thời gian cụ thể:

Tháng 8/2026, hai bên chính thức triển khai "Giải pháp Giao thông Liên hoàn": BE – Metro – BE trên ứng dụng Hanoi Metro. Người dùng chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến trên ứng dụng Hanoi Metro, hệ thống sẽ tự động đề xuất hành trình trọn vẹn, 1 ví dụ điển hình cho đề xuất 3 chặng xe: BE đưa đón chặng đầu ra ga metro gần nhất, di chuyển bằng metro cho chặng chính, và BE tiếp tục đưa đón chặng cuối đến điểm đến sau cùng Toàn bộ hành trình – đặt xe, đi metro, đặt xe tiếp – được xử lý liền mạch trong một lượt thao tác, không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

3 bước sử dụng tính năng mới BE - Metro - BE

Dự kiến đến cuối năm 2026, người dùng có thể mua vé các tuyến Hanoi Metro trực tiếp trên ứng dụng BE, cùng lúc với việc đặt beBike, beCar hay các dịch vụ di chuyển khác. Đây là bước mở rộng để BE không chỉ là nền tảng gọi xe, mà trở thành điểm chạm duy nhất cho toàn bộ nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng, bao gồm cả phương tiện công cộng.

Hai tính năng này là bước đi tiếp theo trong lộ trình xây dựng mô hình MaaS (Mobility as a Service) – siêu ứng dụng di chuyển đa phương thức của BE, xu hướng đã định hình ngành giao thông đô thị tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Phần Lan hay Singapore. Đồng thời, đây cũng là đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, giao thông thông minh mà Chính phủ và TP. Hà Nội đang theo đuổi.

Người dân Hà Nội hào hứng trải nghiệm giải pháp BE – Metro – BE trên ứng dụng Hanoi Metro

Ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết: "Lễ ra mắt giải pháp "Giao thông liên hoàn" đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình thúc đẩy giao thông công cộng bền vững tại Thủ đô. Hà Nội Metro, với dịch vụ công cộng hiện đại, đặt tiêu chí "An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường" lên hàng đầu.".

Ông Lê Bằng An nhấn mạnh sự kết hợp chiến lược này không chỉ tận dụng tối đa thế mạnh của cả hai bên mà còn mang ý nghĩa to lớn trong việc kiến tạo mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, kết nối mạnh mẽ các khu vực trong Thủ đô.

Đại diện Be Group chia sẻ: "Người dân Hà Nội cần một giải pháp di chuyển thuận tiện hơn khi kết nối với Metro và Be thấu hiểu điều đó. Với công nghệ và hệ sinh thái sẵn có, chúng tôi không chỉ giúp người dân tiếp cận Metro dễ dàng hơn mà còn đảm bảo trải nghiệm di chuyển liền mạch, nhanh chóng và tiết kiệm. Việc hợp tác với Hà Nội Metro là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của chúng tôi, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam."

Hợp tác này cũng thể hiện cam kết của BE trong thực hiện Nghị quyết 57 của Chính phủ, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hệ sinh thái giao thông bền vững, phát triển hệ thống giao thông thông minh trong đô thị thông minh tại Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt giải pháp mới, BE triển khai chương trình trợ giá lên đến 15% (tối đa 50.000 đồng/chuyến) tự động áp dụng cho mọi chuyến beBike, beBike Plus, beCar và beCar Plus di chuyển đi/đến các nhà ga Hanoi Metro, mà không cần nhập thêm mã khuyến mãi.

Song song chính sách trợ giá cho khách hàng, Be triển khai chương trình tăng thưởng dành cho tài xế nhận chuyến đi hoặc đến các nhà ga Hanoi Metro nhằm khuyến khích tài xế hoạt động tích cực hơn tại khu vực nhà ga, qua đó tăng khả năng đáp ứng và sự tiện lợi cho hành khách Metro.