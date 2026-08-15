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Tin mới về siêu dự án 10 tỷ USD của Tập đoàn Xuân Thiện tại Cà Mau, riêng nguồn điện đề xuất 5.000 MW

| | Doanh nghiệp

Ảnh: Báo Ninh Bình

Ảnh: Báo Ninh Bình

Tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương để UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc nghiên cứu quy hoạch chung khu vực lấn biển theo phạm vi đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện.

Ngày 14/8, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện.

Tại buổi làm việc, đại diện Xuân Thiện cho biết tập đoàn đang khảo sát Tổ hợp dự án khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch, hậu cần cảng và năng lượng tại Cà Mau, với tổng diện tích giai đoạn 1 khoảng 70.000 ha.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, thông tin các lĩnh vực đầu tư và định hướng chiến lược của Tập đoàn. Ảnh: Báo Cà Mau

Mục tiêu của dự án là tạo ra vùng đất mới trên diện tích lấn biển khu vực Hòn Khoai, phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, hậu cần cảng và năng lượng, qua đó mở rộng không gian phát triển hướng biển của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết tỉnh đặc biệt quan tâm đến ý tưởng phát triển tổ hợp này, trong đó có định hướng mở rộng không gian phát triển gắn với khu vực lấn biển.

Ảnh: Báo Cà Mau

Theo lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất chủ trương để UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cho tỉnh nghiên cứu Quy hoạch chung khu vực lấn biển theo phạm vi đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện.

Đáng chú ý, đối với đề xuất phát triển điện mặt trời nổi tại khu vực lấn biển với quy mô khoảng 5.000 MW, tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị xem xét bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Cà Mau kỳ vọng nguồn điện này sẽ được nghiên cứu đồng bộ với định hướng phát triển khu lấn biển, công nghiệp và logistics, qua đó góp phần hình thành một không gian phát triển mới cho địa phương.

Trước đó, Xuân Thiện từng đưa ra ý tưởng đầu tư một tổ hợp quy mô lớn tại Cà Mau với tổng vốn dự kiến khoảng 10 tỷ USD, bao gồm các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch, hậu cần cảng và năng lượng.

Tại buổi làm việc lần này, Xuân Thiện xác định một số hướng đầu tư trọng tâm tại Cà Mau gồm du lịch biển và dịch vụ sinh thái; nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp gắn với cảng biển, hậu cần cảng và logistics.

Riêng trong lĩnh vực năng lượng sạch, tập đoàn định hướng phát triển nguồn năng lượng xanh để phục vụ trực tiếp cho các tổ hợp dự án tại Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện, cho biết doanh nghiệp mong muốn đầu tư lâu dài tại địa phương và sớm triển khai các dự án mang lại hiệu quả thực tế cho người dân cũng như tỉnh Cà Mau.

Hiện Xuân Thiện quản lý hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió với tổng công suất gần 2.000 MW. Trong lĩnh vực vật liệu, tập đoàn đang đầu tư Tổ hợp nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định với công suất 9,5 triệu tấn/năm.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Xuân Thiện

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