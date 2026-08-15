Khởi tố giám đốc Phạm Hữu Khải và Trưởng phòng Kỹ thuật Mai Văn Dũng

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 15/8/2026 cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình.

Qua đó, ngày 12/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 6 bị can có liên quan, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên 15 bị can.

Trước đó, ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 bị can về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Đối tượng La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ngoài các bị can đã bị khởi tố, một số doanh nghiệp, cá nhân đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công các công trình. Cụ thể, đầu năm 2025, Vũ Mai Trung, Giám đốc và Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Thạch Thành, đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Lập khống 105 phiếu kết quả thí nghiệm

Qua xác minh, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng hồ sơ thí nghiệm giả tại Công ty TNHH Tân Nam Thành. Theo đó, Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật và Phạm Bá Tuấn, nhân viên kỹ thuật, đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm, sau đó sử dụng các hồ sơ này hoàn thiện hồ sơ hoàn công gửi chủ đầu tư.

Tại Công ty Địa ốc Trường Sơn, trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, Phạm Hữu Khải, Giám đốc Công ty đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm phục vụ hoàn thiện hồ sơ hoàn công một số công trình nhà ở. Theo yêu cầu của Khải, La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, đã trực tiếp lập khống 105 phiếu kết quả thí nghiệm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng. Trong đó, Mai Văn Dũng, Phạm Bá Tuấn, Vũ Mai Trung và Lê Văn Trung bị khởi tố về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự; Phạm Hữu Khải theo khoản 2 Điều 341; La Đức Long về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3 Điều 341.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Với việc khởi tố thêm 6 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bước đầu làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng có hành vi đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm giả trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công trình. Vụ án là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thí nghiệm, kiểm định công trình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; bảo đảm tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thi công, nghiệm thu và hoàn công công trình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.