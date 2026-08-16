Hơn 500 thang máy mới chính thức trong một năm: Sanyo Minh Long ra mắt nhãn hiệu Sanotec

Sanyo Minh Long vừa chính thức giới thiệu Sanotec - nhãn hiệu thang máy hợp nhất toàn bộ dải sản phẩm, dịch vụ và hệ thống nhận diện của doanh nghiệp sau 23 năm hoạt động. Nhãn hiệu được công bố sau giai đoạn triển khai thực tế từ năm 2025 với hơn 500 thang máy đã bàn giao và đang vận hành ổn định trên toàn quốc.

Động thái này diễn ra khi thang máy gia đình chuyển từ hạng mục xa xỉ thành hạng mục gần như mặc định trong nhà phố, biệt thự và nhà cải tạo tại các đô thị lớn. Thị trường thang máy Việt Nam với phân khúc dân dụng chiếm phần lớn và được dự báo dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Điểm khác biệt căn bản của Sanotec nằm ở cấu trúc chuỗi cung ứng. Các thiết bị chủ lực được nhập khẩu chính hãng, độc quyền từ Sanyo Lift JP Co., Ltd (Nhật Bản), sau đó được sản xuất và hoàn thiện tại nhà máy thang máy trực thuộc Sanyo Minh Long - một trong số ít nhà cung cấp thang máy tại Việt Nam có nhà máy tự sản xuất thay vì chỉ nhập khẩu, lắp đặt hay phân phối thương mại.

Cấu trúc này cho phép doanh nghiệp chủ động ở khâu quyết định nhất với thang máy gia đình: thiết kế theo từng công trình. Thay vì buộc ngôi nhà phải thích nghi với kích thước tiêu chuẩn của thiết bị nhập nguyên chiếc, Sanotec điều chỉnh sản phẩm theo giới hạn thực tế của công trình: chiều rộng giếng thang, kết cấu sẵn có, chiều cao tầng, hướng cửa mở.

Thời gian sản xuất và bàn giao trung bình 30 ngày cho một thang máy gia đình tiêu chuẩn.

500 thang máy chạy trước, công bố sau

Khác với cách làm phổ biến là ra mắt nhãn hiệu rồi mới bán hàng, Sanyo Minh Long triển khai ngược lại. Từ năm 2025, hơn 500 thang máy thuộc dải sản phẩm này đã được lắp đặt và đưa vào vận hành tại nhiều loại hình công trình trước khi nhãn hiệu được công bố chính thức.

Trong giai đoạn đó, sản phẩm ghi nhận 98,4% tỷ lệ vận hành ổn định và 8 sự cố kỹ thuật phải can thiệp, đây là dữ liệu được doanh nghiệp sử dụng để hiệu chỉnh trước khi mở rộng quy mô.

Bài toán riêng của thang máy gia đình Việt Nam

Thang máy gia đình tại Việt Nam không phải là phiên bản thu nhỏ của thang máy tòa nhà. Ba ràng buộc đặc thù chi phối phân khúc này:

Một là, nhà phố diện tích hẹp. Phần lớn nhà phố đô thị có chiều ngang 4-5 mét, buộc giếng thang phải tối ưu từng centimet mà vẫn đảm bảo kích thước phòng thang sử dụng được.

Hai là, công trình cải tạo. Nhà đã xây xong không thể thay đổi kết cấu, đòi hỏi giải pháp thang máy thích nghi với hiện trạng thay vì ngược lại.

Nhiều thế hệ cùng sử dụng. Thang máy gia đình phục vụ trực tiếp trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong sinh hoạt hằng ngày, nhóm người dùng ít có khả năng tự xử lý khi có sự cố.

Ràng buộc thứ ba là lý do an toàn và độ tin cậy trong thang máy gia đình mang trọng số khác hẳn so với thang máy thương mại.

Do đó, các sản phẩm của Sanotec không chỉ tập trung vào thiết kế tinh tế, vận hành êm ái mà còn tập trung vào dịch vụ bảo hành và bảo trì đảm bảo với chi phí tối ưu nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình Việt.

Phần khách hàng trả tiền nhưng không nhìn thấy: dịch vụ 20 năm sau bàn giao

Với vòng đời sử dụng kéo dài hàng chục năm, phần lớn chi phí và rủi ro của một thang máy gia đình phát sinh sau ngày bàn giao, không phải trước đó. Đây cũng là nơi khoảng cách giữa các nhà cung cấp thể hiện rõ nhất.

Sanyo Minh Long duy trì đội ngũ kỹ thuật và nhân viên bảo trì toàn thời gian trên toàn quốc - gần 100 kỹ thuật viên tại 34 tỉnh thành, với cam kết có mặt trong vòng 30 phút đến 1 giờ kể từ khi tiếp nhận sự cố tại khu vực nội thành TPHCM và Hà Nội, 30 phút đến 2 giờ tại các khu vực khác. Linh kiện thay thế được cam kết cung cấp chính hãng và ổn định giá.

Nhận diện mới: kế thừa, không thay thế

Logo Sanotec giữ nguyên biểu tượng hình thoi vàng và xám đã gắn với doanh nghiệp trong hai thập kỷ, được cách điệu từ nút nhấn đóng và mở cửa thang máy kết hợp chuyển động lên xuống. Hệ thống nhận diện được tinh chỉnh theo hướng tối giản, bổ sung phiên bản âm bản và bộ phông chữ mới để ứng dụng linh hoạt hơn trên tài liệu kỹ thuật và nền tảng số.

Sanotec vì vậy không chỉ đại diện cho một diện mạo mới, mà còn là dấu mốc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Sanyo Minh Long – kế thừa nền tảng 23 năm để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa dịch vụ và xây dựng những giải pháp thang máy an toàn, đáng tin cậy, mang lại sự "an tâm trong từng hành trình lên cao" cho các gia đình Việt.

"Chúng tôi không ra mắt một cái logo. Chúng tôi đặt tên cho giải pháp đã chạy cho hơn 500 công trình. Sau 23 năm, điều khách hàng thực sự mua không chỉ là cái phòng thang mà là việc mười năm sau vẫn còn người nghe máy khi họ gọi. Sanotec là cam kết đó, là "an tâm trong từng hành trình lên cao", được viết ra thành tiêu chuẩn." - Võ Minh Tân - Giám đốc Kinh doanh & Marketing, Sanyo Minh Long.

Về Sanyo Minh Long

Thành lập năm 2003, Sanyo Minh Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thang máy tại Việt Nam với nhà máy sản xuất trực thuộc và hệ thống kỹ thuật, nhân viên bảo trì trên toàn quốc. Doanh nghiệp là đối tác nhập khẩu độc quyền thiết bị của Sanyo Lift JP Co., Ltd (Nhật Bản) tại thị trường Việt Nam. Sanotec là nhãn hiệu thang máy chính thức của Sanyo Minh Long, bao gồm các giải pháp cho nhà phố, biệt thự, công trình cải tạo và dự án thương mại.

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"Sanotec – An tâm trong từng hành trình lên cao."

Thông tin liên hệ

Nhãn hiệu thang máy SANOTEC

Công ty TNHH Thang máy Sanyo Minh Long

Hotline: 1800 64 64 30

Website: https://sanotec.vn/

Email: marketing@sanyolift.com.vn

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