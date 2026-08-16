Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Một con đường thuận lợi hơn sẽ giúp hàng hóa đi xa hơn, nhưng một chuỗi liên kết tốt sẽ giúp giá trị ở lại nhiều hơn với địa phương

Ngày 15/8/2026, tại tỉnh Lai Châu, Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 phiên thứ 22 đã chính thức diễn ra.

Nâng tầm giá trị đặc sản: Từ "lợi thế sẵn có" đến "chuỗi liên kết bền vững"

Lai Châu đang bước vào giai đoạn phát triển với GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,91%, thu hút 31 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh rằng thước đo thành công không chỉ nằm ở số lượng vốn mà là "mỗi doanh nghiệp Lai Châu có thêm cơ hội gì để lớn lên" và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị vùng.

“Một con đường thuận lợi hơn sẽ giúp hàng hóa đi xa hơn, nhưng một chuỗi liên kết tốt sẽ giúp giá trị ở lại nhiều hơn với địa phương”, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh.

Với các sản phẩm chủ lực như chè, mắc ca, sâm và dược liệu, Lai Châu cần chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

Đại diện Công ty TNHH MTV Dũng Long đề xuất phát triển nông nghiệp Lai Châu trên cơ sở chuỗi giá trị hoàn chỉnh, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò kết nối vùng nguyên liệu, người dân, hợp tác xã với chế biến và thị trường. Từ kinh nghiệm đưa gạo Séng Cù vào các hệ thống phân phối lớn, doanh nghiệp cho rằng giá trị nông sản không chỉ nằm ở sản lượng mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào chế biến, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường.

Ngành chè với quy mô gần 11.000 ha đang đối mặt với bài toán giá trị gia tăng thấp. Bà Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc Công ty Thiên Bảo Lai Châu, khẳng định lợi thế cạnh tranh dài hạn phải dựa trên bản sắc riêng và chất lượng vùng nguyên liệu.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương, cho rằng thương mại điện tử và livestream là "cánh tay nối dài" thiết yếu để nông sản miền núi vượt qua khoảng cách địa lý, tiếp cận trực tiếp các trung tâm tiêu dùng lớn.

Tháo gỡ "nút thắt" về đất đai, vốn và thực thi chính sách

Tại phần đối thoại mở, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên những rào cản thực tế. Ông Vũ Ngọc Hà (Công ty CP Giống vật tư Lai Châu) đặt vấn đề về nguồn lực đổi mới công nghệ và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ.

Trong khi đó, ông Trần Văn Hồng (Công ty TNHH MTV Sơn Lâm) phản ánh tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và đề nghị rút ngắn thời gian cấp phép, nghiệm thu công trình. Về phía Công ty CP Hoàng Gia, ông Nguyễn Văn Hùng nêu khó khăn trong việc tiếp cận quỹ đất sạch cho các dự án nông nghiệp và du lịch.

Lời giải cho những vướng mắc này đã được các cơ quan quản lý đưa ra một cách trực tiếp.

Về đất đai, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cam kết đang xây dựng phương án cắt giảm khoảng 50% thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, từ 25 ngày xuống còn 12,5 ngày.

Về thủ tục đầu tư, tỉnh đang nghiên cứu cơ chế thực hiện song song các thủ tục thay vì tuần tự, nhằm khắc phục tình trạng một dự án phải chờ đợi hàng trăm ngày để hoàn tất quy trình.

Về vốn tín dụng, đại diện Ngân hàng Nhà nước làm rõ một điểm mấu chốt: tài sản bảo đảm không phải là điều kiện vay vốn bắt buộc theo pháp luật; các ngân hàng được khuyến khích cho vay dựa trên uy tín và phương án kinh doanh khả thi.

Về vật liệu, lãnh đạo tỉnh khẳng định đã quy hoạch và đấu giá thêm các điểm mỏ để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt cát, đá xây dựng.

Cam kết "4 sắt đá" và tư duy chính quyền phục vụ

Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng, lãnh đạo tỉnh Lai Châu yêu cầu toàn bộ bộ máy công quyền phải chuyển mạnh tư duy từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành, phục vụ và kiến tạo”.

Tại diễn đàn, chính quyền Lai Châu đã đưa ra 4 cam kết sắt đá với cộng đồng kinh doanh:

Lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp một cách thực chất.

Giải quyết công việc đúng quy định và nhanh nhất có thể.

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch và quỹ đất.

Chủ động vào cuộc xử lý trách nhiệm của chính quyền, không để doanh nghiệp tự xoay xở.