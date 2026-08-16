Nike vẫn tăng sản xuất tại Việt Nam, thuê gần 460.000 lao động, được hoàn thuế gần 1 tỷ USD

Năm tài chính 2026 (FY 2026) kết thúc ngày 31/5/2026 của Nike ghi nhận doanh thu 46,4 tỷ USD, gần như không thay đổi so với FY 2025 và thấp hơn đỉnh 51,4 tỷ USD của FY 2024. Lợi nhuận ròng đạt 3,1 tỷ USD, giảm 3% so với mức 3,22 tỷ USD của FY 2025. Biên lợi nhuận gộp cả năm đạt 42,9%, cải thiện 20 điểm cơ bản so với năm trước.

Việt Nam vẫn là đầu tàu của Nike trên toàn cầu

Theo dữ liệu nhà máy toàn cầu của Nike tính đến tháng 6/2026, có 182 cơ sở sản xuất tại Việt Nam, bao gồm 143 nhà máy thành phẩm, và 39 cơ sở nguyên vật liệu và đơn vị linh kiện.

Tổng số lao động hợp đồng tại các cơ sở này là 457.792 người, tương đương 38% toàn bộ lực lượng lao động hợp đồng của Nike trên toàn cầu ước tính 1,26 triệu người.

Trong đó 76,6% là nữ là 0,5% là người nhập cư.﻿

Nhà máy lớn nhất là Chang Shin Vietnam tại Đồng Nai với 34.190 công nhân.

Thuế quan: Nike được hoàn thuế gần 1 tỷ USD

Tháng 4/2025, chính quyền Trump áp thuế quan "đối ứng" theo cơ chế IEEPA, đưa mức thuế đối với hàng Việt Nam lên 46%. Nike ước tính chi phí thuế quan tăng thêm 1-1,5 tỷ USD mỗi năm.

Tháng 2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố thuế quan IEEPA vi hiến. Nike ghi nhận 986 triệu USD tiền thuế được hoàn trả trong quý 4 FY 2026, gồm 965 triệu USD từ phân khúc Bắc Mỹ và 21 triệu USD từ Converse.

Tính đến ngày 31/5/2026, Nike đã nhận được 302 triệu USD tiền mặt, phần còn lại 684 triệu USD là khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán.

Toàn bộ 1,26 tỷ doanh nghiệp nhập khẩu tại Mỹ được hoàn trả tổng cộng 81 tỷ USD tính đến giữa tháng 7/2026.

Từ ngày 24/7/2026, thuế quan Điều 301 chính thức có hiệu lực, áp thêm 12,5% lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Cộng với mức thuế MFN lịch sử 15%, tổng thuế quan hiệu lực đối với giày Nike từ Việt Nam vào thị trường Mỹ hiện ở mức khoảng 27,5%. Campuchia và Indonesia được áp mức thấp hơn là 10%.

Chỉ báo cho Việt Nam

Doanh thu giày dép Nike Brand giảm từ 33,4 tỷ USD trong FY 2024 xuống còn 29,5 tỷ USD trong FY 2025 và duy trì ở mức này trong FY 2026.

Đáng chú ý, tuy sản lượng tại Việt Nam cho giày dép tăng (50% FY 2024, 51% FY 2025, và 52% 2026), với doanh thu biến động của giày dép Nike, có thể ước tính phần của Việt Nam sản xuất có giá trị khoảng 16,7 tỷ USD trong FY 2024 còn khoảng 15,3 tỷ USD trong FY 2026.

Tuy nhiên, ngành quần áo cho thấy điểm sáng. Tỷ trọng sản xuất tại Việt Nam tăng từ 28% trong FY 2024 lên 31% trong FY 2025 và 34% trong FY 2026. Ước tính, giá trị quần áo do Việt Nam sản xuất tăng khoảng 19% từ FY 2024 đến FY 2026.