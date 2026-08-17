Xuất hiện nhóm cổ đông sở hữu hàng triệu cổ phiếu phản đối nhiều nội dung quan trọng trong ĐHCĐ Hóa chất Đức Giang (DGC)

Ngày 13/8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Tại 10 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự họp là 414 đại biểu, đại diện cho gần 233,8 triệu phiếu biểu quyết, chiếm 61,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiểu thu về là 321 đại diện cho 229,3 triệu phiếu biểu quyết, chiếm 98,1% tính trên tổng số phiểu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tất cả các nội dung đưa ra đều được thông qua, tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu cho thấy có một nhóm cổ đông không tán thành nhiều nội dung tại Đại hội.

Cụ thể, ﻿có 5 nội dung ghi nhận lượng phiếu "không tán thành" từ hơn 3 triệu đến hơn 11 triệu đơn vị.

Nội dung vấp phải mức phản đối cao nhất là Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Tờ trình này được thông qua với tỷ lệ 93,4% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong khi 11 triệu phiếu không tán thành, chiếm 4,7% số phiếu dự họp và tương đương khoảng 2,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đây là nội dung duy nhất tại đại hội có tỷ lệ thông qua dưới 95%.

Theo tờ trình, hai thành viên được đề nghị miễn nhiệm là ông Lưu Bách Đạt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - và ông Nguyễn Quốc Trung, với lý do đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an. Hai nhân sự được bầu bổ sung là ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh.

Theo hồ sơ công bố, ông Đỗ Văn Đông sinh năm 1989, hiện giữ chức Phó phòng Dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông. Ông có quá trình công tác tại Đức Giang từ năm 2013 và hiện không sở hữu cổ phần DGC tính đến ngày 14/7/2026.



Trong khi đó, ông Đào Đức Mạnh, sinh năm 1988, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trước khi gia nhập Đức Giang, ông từng làm việc tại Citibank Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Từ cuối năm 2017 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của tập đoàn.

Nội dung có tỷ lệ phản đối cao thứ hai là việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với 5,7 triệu phiếu không tán thành, chiếm 2,45% số phiếu của cổ đông dự họp.

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát cùng nhận 3,04 triệu phiếu không tán thành, tương ứng 1,3% số phiếu dự họp.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 nhận 3,11 triệu phiếu không tán thành, tương đương 1,33%.

DGC lập kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng.﻿

Ở chiều ngược lại, các nội dung liên quan đến phân chia lợi nhuận, tổ chức bộ máy và thù lao gặp phản đối không đáng kể.﻿

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.﻿