22 “doanh nghiệp quốc dân” có trên 20.000 lao động đang tạo việc làm cho hơn 1,2 triệu người

Danh sách trải rộng từ bất động sản, công nghệ, bán lẻ đến điện, dầu khí, ngân hàng, hàng không và bưu chính.

Đứng đầu là Vingroup với 230.000 người, tiếp đến là EVN khoảng 97.000 lao động, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khoảng 94.856 người, FPT 80.147 người và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) 75.934 người.

Vingroup dẫn đầu với 230.000 lao động tại Việt Nam

Trong tài liệu giới thiệu doanh nghiệp công bố tháng 8/2026, Vingroup cho biết hệ sinh thái tại Việt Nam có 230.000 nhân sự , bao gồm Tập đoàn cùng các công ty liên kết và doanh nghiệp liên quan như Vincom Retail, GSM, VinCons.

Con số này chưa bao gồm lực lượng lao động tại nước ngoài. Nếu tính trên phạm vi toàn cầu, quy mô lao động của hệ sinh thái Vingroup còn lớn hơn đáng kể.

Nếu chỉ xét Vingroup và các công ty con theo báo cáo thường niên, số lao động cuối năm 2025 đạt 104.253 người, tăng hơn 55% so với cuối năm 2024.

Sự gia tăng này diễn ra cùng quá trình Vingroup mở rộng mạnh sang xây dựng hạ tầng, giao thông, năng lượng, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như bất động sản, ô tô điện và dịch vụ.

Công nghiệp - năng lượng chiếm nhiều vị trí trong nhóm đầu

Nếu xét theo ngành, nhóm công nghiệp, năng lượng và tài nguyên có mật độ doanh nghiệp quy mô lớn khá cao.

EVN có khoảng 97.000 lao động, TKV gần 95.000 người, GVR gần 76.000 người, trong khi Petrovietnam có khoảng 60.000 lao động.

Đây đều là những tập đoàn sở hữu mạng lưới sản xuất, khai thác hoặc vận hành trải rộng trên nhiều tỉnh thành, kéo theo lực lượng lao động lớn từ kỹ thuật, khai thác, vận hành đến dịch vụ hỗ trợ.

Vinatex cũng nằm trong nhóm đông nhân sự với 53.825 người, phản ánh đặc thù sử dụng nhiều lao động của ngành dệt may. Hòa Phát có hơn 31.500 người, còn Petrolimex sử dụng hơn 26.000 lao động.

Công nghệ - bán lẻ tiếp tục mở rộng lực lượng lao động

Nhóm công nghệ, viễn thông và bán lẻ cũng đóng góp nhiều doanh nghiệp lớn trong danh sách.

FPT có quy mô 80.147 người nếu tính cả FPT Telecom và FPT Retail. Theo cùng phạm vi thống kê, lực lượng lao động của hệ sinh thái này tăng khoảng 2,7% trong nửa đầu năm 2026.

MWG có 67.339 nhân sự, tăng khoảng 4% so với cuối năm 2025.

Masan đạt 43.087 người, tăng khoảng 6,6%, là một trong những mức tăng đáng chú ý nhất trong nhóm doanh nghiệp có dữ liệu so sánh đến giữa năm.

Viettel hiện có khoảng 55.000 lao động, trong khi VNPT có gần 35.000 người.

Nhìn chung, nhóm bán lẻ - tiêu dùng và công nghệ có xu hướng mở rộng nhân sự rõ hơn, phù hợp với quá trình mở rộng mạng lưới cửa hàng, dịch vụ và các mảng kinh doanh mới.

Ngân hàng đông nhân sự nhưng biến động không lớn

Ngân hàng là nhóm có nhiều đại diện nhất trong danh sách, với Agribank, VPBank, BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng có trên 20.000 lao động.

Agribank dẫn đầu nhóm này với 41.813 người. VPBank có 29.613 người, BIDV 28.867 người, VietinBank 24.490 người và Vietcombank 23.391 người.

So với cuối năm 2025, VPBank tăng khoảng 2,9% nhân sự. Trong khi đó, BIDV giảm khoảng 1,4%. Mức biến động tại VietinBank và Vietcombank khá nhỏ, chưa đến 1%, cho thấy quy mô nhân sự của hai ngân hàng này nhìn chung ổn định trong nửa đầu năm.

Hàng không, đường sắt, bưu chính cũng có trên 20.000 lao động

Ở nhóm vận tải và dịch vụ công, Vietnam Airlines có 23.686 lao động, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có 22.189 người, còn Vietnam Post sử dụng 20.800 lao động.

Dù không nằm trong nhóm đầu về quy mô, đây vẫn là những doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn nhờ mạng lưới hoạt động trải rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh khối doanh nghiệp Việt Nam, nhiều tập đoàn FDI cũng sử dụng lực lượng lao động rất lớn tại Việt Nam. Huali có khoảng 169.000 lao động, Foxconn và Pou Chen đều có quy mô trên 100.000 người, trong khi Samsung, Feng Tay, Crystal International hay Shenzhou cũng sở hữu lực lượng lao động từ hàng chục nghìn người trở lên.