Lý do máy bay Vietnam Airlines chở 287 người phải quay đầu sau khi cất cánh tại Đức

Theo báo cáo từ Vietnam Airlines và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 có hành trình dự kiến từ Munich về Cảng HKQT Nội Bài, Hà Nội. Máy bay cất cánh lúc 11h57 UTC, tương ứng 13h57 giờ địa phương và 18h57 giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, tàu bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp.

Tổ lái đã thông báo tình hình cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại Cảng HKQT Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Sau khi máy bay hạ cánh, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang, sau đó di chuyển vào nhà ga an toàn.

Tàu bay được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa vào bãi đỗ để kiểm tra và phục vụ công tác đánh giá, điều tra sau sự cố.

Theo Cục HKVN, trên chuyến bay có 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay, tổng cộng 287 người. Tất cả đều an toàn, không có người bị thương.

Đến chiều 16/8, Vietnam Airlines đã bố trí phương án hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng và một số hãng hàng không khác.

Vietnam Airlines cũng tiếp tục hỗ trợ những hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.

Về công tác điều tra, theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là đơn vị chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân sự việc.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp và tham gia quá trình điều tra.

Cục HKVN cho biết đang liên hệ với nhà chức trách Đức để phối hợp và đề nghị cung cấp sớm thông tin về sự cố cũng như quá trình điều tra.