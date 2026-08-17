Bất ngờ với mức lương Công ty bầu Đức trả cho lao động tại Lào

Ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Vneconomy.

Thông tin được tiết lộ trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn với Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại huyện Xaysettha (tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), chiều 16/8.

Tại đây, đoàn công tác của Thường trực HĐND 2 tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất, quy trình sơ chế một số nông sản chủ lực của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (chi nhánh thuộc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và kinh doanh cây ăn quả tại Lào.

Hiện Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay đầu tư nông trại quy mô 3.000 ha tại bản Hatxan (huyện Xaysettha), với các loại cây trồng chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm.

Sản phẩm của công ty chủ yếu được sơ chế để xuất khẩu và cung cấp cho một số thị trường trong nước. Hoạt động sản xuất của công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 900 lao động Lào, với mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng (khoảng từ 5,2 triệu đến 10,4 triệu đồng Việt Nam), cùng hơn 70 lao động Việt Nam.

2 công ty nông nghiệp của bầu Đức tại Lào. Ảnh: BCTC 2025 của HAGL.

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay là công ty con thuộc hệ sinh thái nông nghiệp của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Theo Báo cáo tài chính thường niên của HAGL năm 2025, Công ty Khăn Xay ghi nhận quy mô tài sản và doanh thu tăng đáng kể trong năm 2025.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 31% so với mức 1.548 tỷ đồng năm 2024, tương ứng tăng thêm 480 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 28,4% so với mức 932 tỷ đồng của năm trước, tương ứng tăng 265 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2025, tốc độ tăng tài sản của Khăn Xay cao hơn tốc độ tăng doanh thu, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trồng trọt tại Lào.

Ngoài Công ty Khăn Xay, hệ sinh thái nông nghiệp của bầu Đức tại Lào còn có Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, địa chỉ tại huyện Paksong, tỉnh Champasak (Lào), cũng hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt.

Công ty Đại Thắng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm 2025. Tổng giá trị tài sản đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 40,6% so với mức 2.508 tỷ đồng năm 2024, tương ứng tăng 1.019 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 1.579 tỷ đồng, tăng tới 65,7% so với mức 953 tỷ đồng của năm trước, tương ứng tăng 626 tỷ đồng.



Phan Trang