Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ với mức lương Công ty bầu Đức trả cho lao động tại Lào

| | Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại Lào đang trả mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng (khoảng từ 5,2 triệu đến 10,4 triệu đồng Việt Nam) cho lao động địa phương.

Bất ngờ với mức lương Công ty bầu Đức trả cho lao động tại Lào- Ảnh 1.

Ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Vneconomy.

Thông tin được tiết lộ trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn với Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại huyện Xaysettha (tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), chiều 16/8.

Tại đây, đoàn công tác của Thường trực HĐND 2 tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất, quy trình sơ chế một số nông sản chủ lực của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (chi nhánh thuộc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và kinh doanh cây ăn quả tại Lào.

Hiện Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay đầu tư nông trại quy mô 3.000 ha tại bản Hatxan (huyện Xaysettha), với các loại cây trồng chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm.

Sản phẩm của công ty chủ yếu được sơ chế để xuất khẩu và cung cấp cho một số thị trường trong nước. Hoạt động sản xuất của công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 900 lao động Lào, với mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng (khoảng từ 5,2 triệu đến 10,4 triệu đồng Việt Nam), cùng hơn 70 lao động Việt Nam.

Bất ngờ với mức lương Công ty bầu Đức trả cho lao động tại Lào- Ảnh 2.

2 công ty nông nghiệp của bầu Đức tại Lào. Ảnh: BCTC 2025 của HAGL.

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay là công ty con thuộc hệ sinh thái nông nghiệp của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Theo Báo cáo tài chính thường niên của HAGL năm 2025, Công ty Khăn Xay ghi nhận quy mô tài sản và doanh thu tăng đáng kể trong năm 2025.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 31% so với mức 1.548 tỷ đồng năm 2024, tương ứng tăng thêm 480 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 28,4% so với mức 932 tỷ đồng của năm trước, tương ứng tăng 265 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2025, tốc độ tăng tài sản của Khăn Xay cao hơn tốc độ tăng doanh thu, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trồng trọt tại Lào.

Ngoài Công ty Khăn Xay, hệ sinh thái nông nghiệp của bầu Đức tại Lào còn có Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, địa chỉ tại huyện Paksong, tỉnh Champasak (Lào), cũng hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt.


Công ty Đại Thắng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm 2025. Tổng giá trị tài sản đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 40,6% so với mức 2.508 tỷ đồng năm 2024, tương ứng tăng 1.019 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 1.579 tỷ đồng, tăng tới 65,7% so với mức 953 tỷ đồng của năm trước, tương ứng tăng 626 tỷ đồng. 


Phan Trang

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
bầu Đức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công bố Top 20 công ty bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Tổng nộp 230.000 tỷ đồng, đóng góp gần 9% thu ngân sách của cả nước

Công bố Top 20 công ty bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026: Tổng nộp 230.000 tỷ đồng, đóng góp gần 9% thu ngân sách của cả nước Nổi bật

Độc nhất vô nhị: Cái tên ít người biết đang “chỉ đường” cho gần 1 triệu chuyến bay, thu 5.000 tỷ đồng mỗi năm

Độc nhất vô nhị: Cái tên ít người biết đang “chỉ đường” cho gần 1 triệu chuyến bay, thu 5.000 tỷ đồng mỗi năm Nổi bật

Jollibee Việt Nam đạt giải Vàng BSI Awards 2026, ghi nhận ROI Marketing 250%

Jollibee Việt Nam đạt giải Vàng BSI Awards 2026, ghi nhận ROI Marketing 250%

17:30 , 17/08/2026
'Ông trùm' nắm 9 lô đất hơn 96.000 m2 tại Thủ Thiêm: Cổ phiếu có biến lớn khi TP.HCM tái đấu giá đất

'Ông trùm' nắm 9 lô đất hơn 96.000 m2 tại Thủ Thiêm: Cổ phiếu có biến lớn khi TP.HCM tái đấu giá đất

16:16 , 17/08/2026
Trang trại 3.000 ha của bầu Đức đón khách quý, Nam Lào đang là “đại nông trường” của DN Việt

Trang trại 3.000 ha của bầu Đức đón khách quý, Nam Lào đang là “đại nông trường” của DN Việt

16:13 , 17/08/2026
Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi?

15:16 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên