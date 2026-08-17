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Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ

| | Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ

Ngày 16/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức khai trương hai đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Nha Trang - Đồng Hới, đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa của hãng.

Đáng chú ý, đường bay Nha Trang - Đồng Hới là kết nối hàng không trực tiếp tiên phong giữa hai điểm đến, rút ngắn hành trình xuống khoảng 80 phút và mở ra khả năng xây dựng các hành trình du lịch đa điểm miền Trung mà trước đây phải thực hiện qua nối chuyến.

Hai đường bay, hai vai trò kết nối

Nếu đường bay Hà Nội - Đồng Hới tăng thêm lựa chọn kết nối giữa Bắc Trung Bộ và thủ đô, thì Nha Trang - Đồng Hới mở một trục kết nối mới giữa hai trung tâm du lịch biển, tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng và dòng khách hai chiều. 

Từ Đồng Hới, du khách có thể tiếp cận Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến giàu giá trị tự nhiên, lịch sử của Bắc Trung Bộ; trong khi Nha Trang mở thêm lựa chọn kết nối tới các điểm đến nghỉ dưỡng biển phía Nam.

Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ - Ảnh 1.

Đường bay Hà Nội - Đồng Hới khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Chiều từ Hà Nội khởi hành lúc 10:20, hạ cánh tại Đồng Hới lúc 11:25. Chiều ngược lại khởi hành lúc 12:05 vào các ngày thứ Hai, Tư, Năm và Bảy, hạ cánh Hà Nội lúc 13:10; và lúc 16:15 vào các ngày thứ Ba, Sáu và Chủ Nhật, hạ cánh lúc 17:20.

Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ - Ảnh 2.

Đường bay Nha Trang - Đồng Hới khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, Sáu và Chủ Nhật. Chiều từ Đồng Hới khởi hành lúc 12:05, hạ cánh tại Nha Trang lúc 13:25; chiều ngược lại khởi hành lúc 14:05, hạ cánh tại Đồng Hới lúc 15:30.  

Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ - Ảnh 3.

Nhân dịp khai trương, SPA triển khai ưu đãi 30% giá vé cơ bản dành cho nhóm từ 2 hành khách trở lên khi mua hạng vé Economy Lite và Economy Classic, áp dụng cho vé đặt từ 15/8 đến 5/10/2026, với hành trình khởi hành đến hết 31/10/2026.

Mở rộng mạng bay theo nhu cầu kết nối

Đồng Hới là điểm đến nội địa thứ 13 của SPA kể từ khi khai thác thương mại, bổ sung thêm một điểm kết nối trên mạng bay giữa các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước. Với đường bay Nha Trang - Đồng Hới, hãng đồng thời mở thêm một lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa hai điểm đến du lịch mà trước đây hành khách phải thực hiện qua nối chuyến.  

Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ - Ảnh 4.

Trên cả hai đường bay, hành khách được hưởng dịch vụ full-service với 23kg hành lý ký gửi và suất ăn nhẹ trong giá vé. Khoang khách thế hệ mới với hương thơm La Festa, được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, cùng hệ thống giải trí không dây IFE và phong cách phục vụ tinh tế, mang đến trải nghiệm thư thái ngay cả trên những chặng bay ngắn. 

Sun PhuQuoc Airways đưa Đồng Hới gia nhập mạng bay nội địa, thúc đẩy liên kết Bắc Trung Bộ - Ảnh 5.

Tính đến giữa tháng 8/2026, SPA đang khai thác đội bay gồm 17 tàu bay và dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô trong những tháng cuối năm. Riêng tháng 7/2026, trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi trên nhiều khu vực, hãng ghi nhận OTP đứng thứ 3 toàn ngành và cao bậc nhất trong nhóm ba hãng hàng không có quy mô khai thác lớn bậc nhất Việt Nam. Kết quả này cho thấy định hướng phát triển của hãng không chỉ tập trung vào mở rộng mạng bay mà còn duy trì chất lượng và tính ổn định trong khai thác.  

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Sun PhuQuoc Airways

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