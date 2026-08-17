Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai yêu cầu Tổng giám đốc Phát Đạt xử lý dứt điểm tồn tại của dự án đô thị 23.000 tỷ đồng

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10242 ngày 05/8/2026 về việc tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các dự án đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội; Trên cơ sở kết quả làm việc ngày 13/8/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, với trách nhiệm của Chủ đầu tư, khẩn trương trực tiếp làm việc với Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc (đặc biệt là vướng mắc về tài chính giữa hai doanh nghiệp), không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Hiện nay, công tác thi công hệ thống cấp điện tại Phân khu số 2 và số 9 chưa có sự chuyển biến, bị gián đoạn do thiếu kinh phí; đến nay vẫn chưa hoàn thành đóng điện trung thế Phân khu 2, chưa tập kết cáp trung thế Phân khu 9 về công trường và chưa ký hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị cáp hạ thế.

Thứ hai, tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo và đôn đốc nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành hệ thống cấp điện tại Phân khu số 2 và Phân khu số 9 trong tháng 8/2026 theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh và cam kết của Công ty.

Thứ ba, lập báo cáo bằng văn bản về kết quả làm việc với Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đông Dương (bao gồm các nội dung đã thống nhất, giải pháp xử lý và tiến độ thực hiện cụ thể), gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 19/8/2026; đồng thời báo cáo trực tiếp tại cuộc họp vào lúc 14h30 ngày 19/8/2026.

Khu đô thị du lịch, sinh thái Nhơn Hội New City. (Ảnh tư liệu: SGGP)

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Với tổng vốn đầu tư công bố ban đầu hơn 23.000 tỷ đồng, Dự án Nhơn Hội New City tọa lạc ven biển bán đảo Phương Mai, ngay mặt tiền quốc lộ 19B kết nối Sân bay Phù Cát, đô thị mới Cát Tiến và thành phố Quy Nhơn cũ.

Dự án gồm 3 phân khu, theo số thứ tự: 2, 4, 9 với tổng diện tích khoảng 116ha, quy hoạch đất ở đô thị, chung cư cao cấp ven biển… Do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings làm đơn vị phát triển. Từng gây "cơn sốt" đất nền trên thị trường bất động sản ven biển miền Trung, nhưng tới nay, dự án vẫn gần như bỏ hoang sau hơn nhiều năm khởi công.



