Chân dung đế chế F&B sở hữu Katinat, Phê La, Si Mer... mà Vietcap của bà Nguyễn Thanh Phượng vừa chi gần 390 tỷ đồng đầu tư

Khoản đầu tư gần 390 tỷ đồng của Chứng khoán Vietcap không đi trực tiếp vào Katinat hay Phê La, mà chảy vào Hadasa Holdings, pháp nhân đang quản lý một hệ sinh thái F&B trải rộng từ trà, cà phê đến nhà hàng Việt, Hoa, Nhật và Âu.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 vừa được Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap công bố hé lộ một khoản đầu tư đáng chú ý trong danh mục của công ty chứng khoán này.

Tại ngày 30/6/2026, trong danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), Vietcap ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hadasa Holdings với giá gốc 389 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này đã được Vietcap mua từ bà Trương Nguyễn Thiên Kim trong tháng 6/2026, với mức giá được ghi nhận trong báo cáo. Bà Kim không phải là người ngoài. Bà là vợ của ông Tô Hải, Thành viên HĐQT Vietcap, theo thông tin được công bố trong báo cáo quản trị công ty.

Việc ghi nhận cổ phần vào danh mục AFS cho thấy về cơ bản Vietcap không có ràng buộc gì trong việc bán ra cổ phần Hadasa Holdings. AFS không phải là một tài khoản “tạm bợ”, chỉ để đó rồi bán.

Tuy nhiên, điều khiến khoản đầu tư trở nên đáng chú ý nằm ở chính Hadasa Holdings.

HỆ SINH THÁI F&B KHỔNG LỒ

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Hadasa Holdings có mã số thuế 0318712658, bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2024. Đây là một pháp nhân tương đối mới nếu đặt cạnh nhiều thương hiệu F&B trong hệ sinh thái của mình.

Trong khi đó, trên website tuyển dụng chính thức, Hadasa giới thiệu danh mục của mình gồm 4 nhóm thương hiệu: D1 Concepts, Katinat, Phê La và Si Mer. Trang tuyển dụng của doanh nghiệp cũng phân loại trực tiếp các vị trí tuyển dụng theo những thương hiệu này.

Trang LinkedIn của chính Hadasa cũng giới thiệu Katinat, D1 Concepts, Phê La và Si Mer là các thương hiệu thuộc Hadasa Holdings. Doanh nghiệp tự xếp mình trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và đồ uống.

Nhìn vào danh mục này, khoản đầu tư của Vietcap không đơn thuần gắn với một chuỗi trà hay cà phê. Hadasa đang đứng ở tầng quản lý phía trên một hệ thống thương hiệu phục vụ nhiều phân khúc F&B khác nhau.

Ở mảng đồ uống có Katinat, Phê La và Si Mer. Trong khi đó, D1 Concepts mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực nhà hàng với nhiều phong cách ẩm thực.

Katinat Coffee & Tea House là một trong những cái tên dễ nhận diện nhất trong hệ thống của Hadasa. Website chính thức của thương hiệu giới thiệu Katinat là một chuỗi cà phê lấy cảm hứng từ văn hóa và phong cách thưởng thức cà phê Sài Gòn, kết hợp các yếu tố hiện đại.

Chuỗi này cũng đã phát triển hệ thống đặt hàng và thành viên riêng. Từ năm 2024, Katinat ra mắt ứng dụng cho phép khách hàng đặt trước lấy tại cửa hàng hoặc giao tận nơi, bên cạnh chương trình thành viên.

Ảnh: AI.

Một thương hiệu đồ uống khác trong danh mục Hadasa là Phê La. Khác với định vị coffee & tea của Katinat, Phê La tự giới thiệu theo hướng “Specialty Tea & Coffee”, trong đó trà Ô Long là sản phẩm được nhấn mạnh trong nhận diện thương hiệu. Website của Phê La hiện duy trì hệ thống cửa hàng tại nhiều thị trường như Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt và Đà Nẵng.

Cái tên trẻ hơn trong nhóm đồ uống là Si Mer. Thương hiệu này cũng xuất hiện độc lập trong danh mục thương hiệu trên website tuyển dụng của Hadasa. Những cập nhật gần đây từ Hadasa cho thấy Si Mer vẫn đang tiếp tục mở rộng điểm bán, trong đó doanh nghiệp từng thông báo thương hiệu này khai trương thêm tại Thái Nguyên trong tháng 8/2026.

Nhưng hệ sinh thái mà Vietcap vừa đặt tiền vào không dừng ở đồ uống.

Một nhánh quan trọng khác của Hadasa là D1 Concepts, hệ thống tập trung vào lĩnh vực nhà hàng.

Trang thành viên chính thức của D1 Concepts giới thiệu các thương hiệu đại diện cho nhiều nền ẩm thực khác nhau. Trong khi đó, website Sorae xác nhận nhà hàng Nhật Bản này thuộc sở hữu Công ty Cổ phần D1 Concepts và nằm chung hệ thống với San Fu Lou, Dì Mai và SENS - Dine & Wine.

Trong đó, San Fu Lou tập trung vào ẩm thực Quảng Đông. Các chương trình thành viên của nhà hàng được vận hành trong hệ thống chung D1 Concepts.

Sorae Sushi Sake & Lounge đại diện cho mảng nhà hàng Nhật Bản. Website chính thức của Sorae cho biết nhà hàng nằm tại tầng 51 Bitexco Financial Tower tại trung tâm TP.HCM, phục vụ các món như sushi, sashimi, yakitori và các sản phẩm theo phong cách ẩm thực Nhật.

Bên cạnh đó là Dì Mai, đại diện cho ẩm thực Việt, và SENS - Dine & Wine, hướng tới ẩm thực Âu. Chính website Sorae liệt kê cả ba cái tên San Fu Lou, Dì Mai và SENS trong nhóm thương hiệu cùng hệ thống D1 Concepts.

Điều này tạo cho Hadasa một cấu trúc khá khác với những doanh nghiệp chỉ sở hữu một chuỗi cà phê hay trà sữa. Danh mục mà Hadasa tự giới thiệu bao phủ từ những mô hình đồ uống có khả năng nhân rộng điểm bán như Katinat, Phê La, Si Mer đến những nhà hàng với phong cách ẩm thực Quảng Đông, Việt Nam, Nhật Bản và châu Âu.

VIETCAP ĐANG ĐẶT CƯỢC VÀO ĐIỀU GÌ?

Xét từ góc độ Vietcap, gần 390 tỷ đồng đầu tư vào Hadasa cũng là một khoản đầu tư đáng chú ý trong hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mảng đầu tư của Vietcap mang về 1.103 tỷ đồng doanh thu và 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt 39.727 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 17.138 tỷ đồng.

Khác với các cổ phiếu niêm yết xuất hiện thường xuyên trong danh mục tự doanh của một công ty chứng khoán, Hadasa là doanh nghiệp chưa niêm yết. Trong báo cáo tài chính bán niên, Vietcap ghi nhận khoản đầu tư này theo giá gốc 389,296 tỷ đồng trong danh mục AFS.

Và thay vì đặt tiền vào một thương hiệu F&B đơn lẻ, Vietcap đang sở hữu cổ phần tại pháp nhân đứng ở tầng trên của một danh mục gồm Katinat, Phê La, Si Mer và D1 Concepts; phía dưới D1 Concepts lại có San Fu Lou, Dì Mai, Sorae và SENS.

Nói cách khác, phía sau khoản đầu tư gần 390 tỷ đồng vừa xuất hiện trên báo cáo tài chính của Vietcap là một hệ sinh thái trải từ những ly trà, cà phê bán đại chúng cho tới các nhà hàng nằm ở phân khúc cao hơn.

Dù vậy, vẫn còn một dữ kiện quan trọng chưa được Vietcap công bố: Gần 390 tỷ đồng đổi lấy bao nhiêu phần trăm Hadasa Holdings.

Cho tới khi con số này xuất hiện, có thể nói Vietcap đã trở thành nhà đầu tư của Hadasa, nhưng chưa thể kết luận công ty chứng khoán này đã trở thành “ông chủ” của Katinat, Phê La hay toàn bộ hệ sinh thái F&B nói trên.