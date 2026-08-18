Việt Nam vừa có đại diện đứng thứ 2 ASEAN trong bảng xếp hạng mới, Thái Lan dẫn đầu

The Nation Thailand dẫn nguồn công bố từ SEAsia Stats Research cho biết bảng xếp hạng các trung tâm sản xuất hàng đầu Đông Nam Á. Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan đứng vị trí số một. Khu vực Chon Buri–Rayong sở hữu công suất điện hơn 13.000 megawatt (MW). Đây là con số vượt trội so với các đối thủ trong khu vực.

Hệ thống khu công nghiệp VSIP của Việt Nam xếp thứ hai. Hệ thống này trải rộng trên nhiều địa điểm khắp cả nước. Tổng công suất điện của VSIP đạt hơn 10.000 MW.

Khu công nghiệp Bintulu của Malaysia đứng ở vị trí thứ ba. Công suất điện của khu vực này đạt 8.000 MW. Ba vị trí dẫn đầu cho thấy sự phân hóa rõ rệt về quy mô hạ tầng điện giữa các nước.

Indonesia có ba khu công nghiệp lọt vào top 10. Cụm công nghiệp Jababeka-Cikarang xếp thứ tư với công suất hơn 5.600 MW. Cụm công nghiệp Karawang đứng thứ năm với hơn 3.200 MW. Khu công nghiệp Batam xếp thứ bảy với hơn 2.000 MW.

Khu công nghiệp Jurong của Singapore xếp thứ sáu. Công suất điện của khu này đạt 3.000 MW. Bức tranh chung phản ánh cuộc đua giữa các nước ASEAN. Các nước đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng công nghiệp để đón dòng vốn đầu tư mới.

Thái Lan có ba đại diện trong top 10

Ngoài EEC, Thái Lan còn có hai khu công nghiệp khác lọt vào top 10. Khu công nghiệp Map Ta Phut ở tỉnh Rayong xếp thứ tám với công suất hơn 1.700 MW. Khu công nghiệp AMATA City Chonburi ở tỉnh Chon Buri xếp thứ chín với hơn 1.600 MW.

Khu công nghiệp Penang của Malaysia xếp thứ mười. Công suất điện của khu này đạt hơn 1.000 MW. Xét theo số lượng đại diện, Thái Lan và Indonesia mỗi nước có ba khu công nghiệp trong top 10. Malaysia có hai đại diện. Việt Nam và Singapore mỗi nước có một đại diện.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý một điểm quan trọng. Công suất điện của EEC không nên cộng trực tiếp với công suất của Map Ta Phut và AMATA City Chonburi. Cả hai khu công nghiệp này đều nằm trong vùng phía đông và có liên kết với EEC. Phạm vi tính toán giữa các khu vực có thể trùng lặp.

Công suất điện trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Cuộc đua thu hút đầu tư tại ASEAN không còn chỉ dựa vào chi phí lao động. Đất đai và logistics từng là yếu tố quyết định trong quá khứ. Ngày nay, khả năng cung cấp điện trở thành yếu tố cạnh tranh mới. Yếu tố này đặc biệt quan trọng với các ngành tiêu thụ nhiều điện năng.

Trung tâm dữ liệu, ngành điện tử và xe điện đều cần nguồn điện ổn định. Ngành pin, hóa dầu và các nhà máy tự động hóa cũng có nhu cầu tương tự. Vị trí dẫn đầu của EEC phản ánh thế mạnh hạ tầng của miền đông Thái Lan.

Thách thức tiếp theo không chỉ nằm ở sản lượng điện. Chi phí điện năng sẽ ngày càng quan trọng. Độ tin cậy của hệ thống điện cũng là yếu tố then chốt. Khả năng tiếp cận năng lượng sạch sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc. Các tập đoàn đa quốc gia đang siết chặt yêu cầu giảm phát thải carbon trong chuỗi sản xuất.

Việt Nam, Indonesia và Malaysia đang thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Lợi thế hạ tầng năng lượng sẽ là biến số quan trọng trong những năm tới. Biến số này sẽ quyết định khả năng Thái Lan duy trì vị trí trung tâm sản xuất hàng đầu ASEAN.