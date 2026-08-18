Bí mật phía sau 1.062 quán Highlands Coffee: Cứ 8 cửa hàng thì 7 cửa hàng do hãng tự vận hành, trái ngược cỗ máy nhượng quyền Jollibee

Highlands Coffee đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh nhất trong lịch sử.

Theo số liệu được Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026, đến cuối tháng 6, Highlands Coffee có tổng cộng 1.062 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam. Con số này tăng từ 985 cửa hàng vào cuối năm 2025 và 1.011 cửa hàng vào cuối quý I năm nay.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hơn 1.000 điểm bán.

Trong tổng số 1.062 cửa hàng hiện nay, 928 điểm do doanh nghiệp trực tiếp vận hành, chỉ 134 điểm hoạt động theo hình thức nhượng quyền. Như vậy, nhóm cửa hàng do công ty vận hành chiếm khoảng 87,4% toàn mạng lưới - tương đương cứ 8 cửa hàng Highlands Coffee thì có khoảng 7 cửa hàng thuộc nhóm này.

Đây là một cấu trúc khá khác biệt nếu đặt Highlands cạnh chính tập đoàn đang kiểm soát thương hiệu này.

Jollibee đang chạy theo hướng ngược lại

Jollibee Foods Corporation hiện là một trong những tập đoàn nhà hàng lớn tại châu Á, sở hữu hoặc đầu tư vào hàng loạt thương hiệu như Jollibee, Chowking, Mang Inasal, The Coffee Bean & Tea Leaf, Compose Coffee, Highlands Coffee và Tim Ho Wan.

Với mạng lưới khổng lồ này, một trong những hướng đi JFC theo đuổi những năm gần đây là tăng tỷ trọng nhượng quyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, JFC mở mới tổng cộng 461 cửa hàng trên toàn cầu. Trong số đó, 323 cửa hàng, tương đương khoảng 70%, là cửa hàng nhượng quyền. Tỷ lệ cửa hàng nhượng quyền trong toàn mạng lưới của tập đoàn cũng ở khoảng 70%.

Đây không phải xu hướng mới xuất hiện trong năm nay.

Chín tháng đầu năm 2025, Jollibee từng mở 754 cửa hàng mới, trong đó 583 điểm - tức 77% - là cửa hàng nhượng quyền. Khi công bố kết quả kinh doanh thời điểm đó, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc điều hành mảng kinh doanh quốc tế của JFC Richard Shin cho biết tập đoàn đang tối ưu phân bổ vốn và hiệu quả tài sản thông qua nhượng quyền kết hợp với đầu tư có chọn lọc. Theo ông, cách làm này giúp JFC tăng tốc phát triển mạng lưới trong khi giảm lượng vốn phải bỏ ra và cải thiện khả năng sinh lời.

Một số thương hiệu khác của Jollibee thậm chí đã đẩy mô hình này lên mức rất cao.

Cuối năm 2025, JFC cho biết 98% mạng lưới Mang Inasal là nhượng quyền, và coi đây là nền tảng giúp thương hiệu mở rộng theo hướng hiệu quả vốn. Tại Trung Quốc, Yonghe King cũng được chuyển mạnh sang mô hình franchise-led, trong đó Jollibee nhấn mạnh yếu tố lợi suất cao và thời gian hoàn vốn nhanh.

Ngay trong mảng cà phê, cách tiếp cận tương tự đang được áp dụng với Compose Coffee.

Khi đưa thương hiệu cà phê Hàn Quốc này vào Philippines tháng 8/2026, Jollibee xác định việc phát triển mạng lưới sẽ dựa trên nhượng quyền. Tập đoàn mô tả đây là mô hình "capital-light", cho phép mở rộng nhanh hơn.

Đặt cạnh những con số này, Highlands Coffee trở thành một trường hợp khá đặc biệt trong danh mục của Jollibee.

Highlands lại giữ phần lớn cửa hàng trong tay mình

Thay vì chuyển nhanh sang nhượng quyền, Highlands duy trì tỷ lệ cửa hàng do doanh nghiệp vận hành ở mức rất cao.

Đáng chú ý, xu hướng này còn trở nên rõ hơn khi chuỗi mở rộng.

Cuối năm 2025, Highlands Coffee có 985 cửa hàng. Sang cuối tháng 6/2026, con số tăng lên 1.062, tức tăng ròng 77 điểm bán chỉ sau nửa năm. Trong cùng khoảng thời gian, số cửa hàng do doanh nghiệp trực tiếp vận hành tăng lên 928 điểm, trong khi tổng số cửa hàng nhượng quyền ở mức 134.

Nói cách khác, phần tăng ròng của mạng lưới trong 6 tháng đầu năm chủ yếu thể hiện ở nhóm cửa hàng do doanh nghiệp vận hành, thay vì sự gia tăng số điểm nhượng quyền.

Đây không phải một lựa chọn tình cờ.

Trong thông báo riêng về Highlands Coffee hồi tháng 4, chính Jollibee nhấn mạnh rằng mạng lưới Highlands "predominantly company-owned", tức phần lớn do công ty sở hữu và vận hành. Theo tập đoàn Philippines, cấu trúc này cho phép Highlands tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn vận hành và hiệu quả kinh tế ở cấp độ từng cửa hàng.

Jollibee cũng cho biết Highlands đang đạt mức lợi nhuận cấp cửa hàng thuộc nhóm tốt nhất trong danh mục của tập đoàn, nhờ quản lý chi phí và mô hình vận hành tinh gọn. Công ty cho rằng nền tảng hiện tại tạo điều kiện để Highlands tiếp tục thử nghiệm những định dạng cửa hàng hiệu quả vốn hơn trong quá trình mở rộng sau này.

Như vậy, sự khác biệt giữa Highlands và phần còn lại của Jollibee không đơn thuần nằm ở tỷ lệ nhượng quyền. Hai cách mở rộng đang phục vụ những mục tiêu vận hành khác nhau mà chính tập đoàn đã công bố: JFC dùng nhượng quyền để giảm nhu cầu vốn và tăng tốc mở mạng lưới ở nhiều thương hiệu, trong khi tại Highlands, tỷ lệ cửa hàng doanh nghiệp vận hành cao được duy trì để tiếp tục kiểm soát và hoàn thiện hiệu quả từng điểm bán.

Highlands hiện cũng không phải một chuỗi đang hy sinh hiệu quả kinh doanh để đổi lấy quy mô.

Trong quý II/2026, doanh số toàn hệ thống Highlands Coffee tăng 46,7% so với cùng kỳ. Doanh số tại các cửa hàng có thể so sánh tăng 11,5%. Highlands đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong mảng cà phê và trà của Jollibee.

Trước đó, Jollibee cho biết doanh thu Highlands năm 2025 tăng ở mức hai chữ số cao, đồng thời đánh giá chuỗi có hiệu quả lợi nhuận cấp cửa hàng thuộc nhóm tốt nhất trong danh mục.

Quy mô của Highlands cũng thay đổi rất nhanh kể từ khi Jollibee bước vào thương hiệu này.

Năm 2012, thời điểm JFC mua 50% cổ phần, Highlands mới có 56 cửa hàng. Đến cuối năm 2025, mạng lưới đã đạt 985 điểm và nửa năm sau vượt mốc 1.000. Jollibee hiện nắm quyền kiểm soát 60% SuperFoods Group - doanh nghiệp sở hữu Highlands Coffee.

Cấu trúc cửa hàng hiện tại càng đáng chú ý khi Highlands đang chuẩn bị cho một bước ngoặt khác.

Tháng 3/2026, Jollibee xác nhận Highlands Coffee đang xem xét thực hiện IPO và niêm yết tại Việt Nam, với mục tiêu hoàn tất vào quý I/2027 nếu điều kiện thị trường và các thủ tục cho phép. Theo JFC, kế hoạch này nhằm giúp Highlands có khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Việt Nam, phục vụ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo và tạo cho công ty sự tập trung lớn hơn về chiến lược cũng như hoạt động.

Jollibee không nói rằng kế hoạch IPO xuất phát từ việc Highlands có tỷ lệ cửa hàng tự vận hành cao, vì vậy không thể đặt quan hệ nhân quả giữa hai vấn đề này.

Nhưng các dữ liệu công bố cho thấy một bức tranh khá rõ trước thềm kế hoạch niêm yết: Highlands đang tăng mạnh số cửa hàng, phần lớn mạng lưới vẫn nằm dưới sự vận hành trực tiếp của doanh nghiệp, trong khi Jollibee ở cấp tập đoàn ngày càng nghiêng về nhượng quyền để giảm lượng vốn cần thiết cho mở rộng.



