Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có động thái tại loạt cửa ngõ hàng không châu Á – Thái Bình Dương: Vietjet sắp vào một sân bay còn chưa đón khách

Một sân bay chưa chính thức đón chuyến bay chở khách thương mại đã có tên Vietjet trong danh sách những hãng hàng không đầu tiên sẽ khai thác.

Từ ngày 10/1/2027, Vietjet dự kiến mở đường bay giữa TP.HCM và Western Sydney International Airport (WSI), trước mắt với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng Airbus A330, sau đó nâng lên 3 chuyến từ tháng 3/2027.

Đáng chú ý, Western Sydney không phải Sydney Airport mà hành khách Việt Nam vốn quen thuộc. Đây là sân bay quốc tế hoàn toàn mới được xây dựng tại Badgerys Creek, phía tây thành phố. Khi đi vào hoạt động, WSI sẽ trở thành cửa ngõ hàng không thứ hai của vùng đô thị Sydney và có khả năng khai thác 24/7.

Vietjet trở thành một trong những hãng quốc tế đầu tiên đặt chỗ tại sân bay này, bên cạnh những tên tuổi như Singapore Airlines và Air New Zealand.

Không chỉ vậy, Vietjet Thailand, hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Vietjet tại Thái Lan, cũng dự kiến khai thác 4 chuyến mỗi tuần giữa Western Sydney và Bangkok từ tháng 11/2027.

Như vậy, ngay trong giai đoạn đầu của một sân bay mới, hệ thống Vietjet đã tính tới hai đường kết nối Western Sydney với hai trung tâm lớn của Đông Nam Á.

Từ Manila tới Cebu

Philippines là một ví dụ khác.

Tháng 11/2025, Vietjet mới chính thức bước vào thị trường Philippines với đường bay TP.HCM – Manila. Không lâu sau đó, tần suất tuyến bay được nâng lên hàng ngày.

Nhưng hãng không dừng lại ở thủ đô. Tháng 6/2026, Vietjet công bố mở đường bay thẳng TP.HCM – Cebu từ ngày 11/12/2026 với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Theo Vietjet, việc bổ sung Cebu sẽ giúp hãng tăng gấp đôi công suất giữa Việt Nam và Philippines.

Nếu Manila là trung tâm chính trị và kinh tế lớn nhất Philippines, Cebu lại là trung tâm kinh tế quan trọng của miền trung nước này và là cửa ngõ tới một vùng du lịch biển đảo rộng lớn.

Cách mở mạng này giúp Vietjet không mất nhiều thời gian để đi từ “thủ đô tới thủ đô” sang khai thác một trung tâm thứ hai của thị trường.

Điều tương tự đã xuất hiện tại Trung Quốc.

Tháng 4/2026, Vietjet công bố cùng lúc 5 đường bay mới gồm Hà Nội – Hàng Châu, Hà Nội – Ân Thi, Hà Nội – Hoàng Sơn, TP.HCM – Quế Lâm và TP.HCM – Hoàng Sơn. Trong đó, các tuyến Hà Nội – Ân Thi và TP.HCM – Quế Lâm đã bắt đầu khai thác từ đầu tháng 4.

Danh sách này khá khác với giai đoạn đầu khi mạng Trung Quốc của các hãng hàng không Việt Nam chủ yếu xoay quanh những đô thị khổng lồ như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu.

Ân Thi, Hoàng Sơn hay Quế Lâm không phải những trung tâm hàng không lớn nhất Trung Quốc. Nhưng đó lại là những thị trường du lịch có khả năng tạo dòng khách riêng và mở ra các đường bay mà mức độ cạnh tranh có thể khác đáng kể so với các trục hàng không truyền thống.

Công thức từng xuất hiện tại Ấn Độ

Ấn Độ có lẽ là nơi chiến lược này thể hiện rõ nhất.

Sau New Delhi và Mumbai, mạng bay Vietjet đã lần lượt vươn tới Ahmedabad, Kochi, Bengaluru và Hyderabad. Đến năm 2026, mạng bay được hãng chào bán từ Việt Nam tới 6 đô thị lớn của Ấn Độ.

Trong số này, Bengaluru là trung tâm công nghệ hàng đầu, Hyderabad là một trung tâm công nghệ và dược phẩm lớn, Ahmedabad là đầu tàu kinh tế của bang Gujarat, còn Kochi là một cửa ngõ quan trọng tại miền nam Ấn Độ. Điều đó biến mạng Việt Nam – Ấn Độ từ vài tuyến nối hai đô thị lớn thành một mạng lưới nhiều điểm.

Ở chiều ngược lại, Vietjet cũng đang giảm dần sự phụ thuộc vào hai cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM khi mở các tuyến quốc tế trực tiếp từ những trung tâm du lịch của Việt Nam.

Năm 2026, hãng mở Đà Nẵng – Jakarta và Nha Trang – Singapore. Trước đó, Phú Quốc đã có các kết nối quốc tế trực tiếp với Singapore, Seoul, Busan, Đài Bắc và Hong Kong trong mạng của Vietjet.

Thay vì buộc hành khách quốc tế phải quá cảnh tại Hà Nội hoặc TP.HCM, một phần dòng khách có thể được đưa thẳng tới điểm du lịch.

“Đi trước” ở một sân bay mới

Western Sydney đưa cách tiếp cận đó lên một mức khác.

Khác Cebu, Bengaluru hay Quế Lâm – những thị trường hàng không đã hình thành – WSI là một hạ tầng mới. Việc tham gia ngay từ đầu đồng nghĩa Vietjet có cơ hội xây dựng vị trí tại sân bay trước khi thị trường ổn định và danh sách hãng khai thác trở nên đông đúc hơn.

Đường bay mới còn nhận được hỗ trợ từ Western Sydney International Takeoff Fund trị giá 16 triệu AUD của bang New South Wales nhằm thu hút các hãng hàng không tới sân bay.

Nhưng chưa hết, theo The Australian, Vietjet đồng thời đang chờ chấp thuận của Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA) để khai thác các đường bay nội địa tại Australia. Hãng cũng được phân bổ 2.252 slot tại Sydney Airport cho mùa đông hàng không phía bắc bắt đầu cuối tháng 10/2026.

Nếu kế hoạch này tiến triển, Australia có thể không còn đơn thuần là một thị trường quốc tế nơi Vietjet đưa khách từ Việt Nam tới Sydney, Melbourne, Brisbane hay Perth. Hãng có khả năng tiến thêm một bước vào chính mạng hàng không bên trong Australia.

Khi đặt Western Sydney cạnh Cebu, Bengaluru, Hyderabad, Quế Lâm, Ân Thi hay những đường bay quốc tế từ Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc của Vietjet, một xu hướng được nhìn thấy.

Vietjet không chỉ nối Việt Nam với những trung tâm hàng không lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương. Hãng đang tìm thêm những cửa ngõ thứ hai. Đó là sân bay mới, thành phố cấp hai, trung tâm du lịch và các thị trường chưa dày đặc đường bay thẳng.

Mỗi điểm đến mới không đứng riêng lẻ mà có thể được nối vào mạng Vietjet tại Việt Nam. Cebu có thể kết nối qua TP.HCM tới Australia, Đông Bắc Á hay Ấn Độ; khách từ Singapore có thể bay thẳng tới Nha Trang; còn Western Sydney từ năm 2027 dự kiến có cả kết nối với TP.HCM lẫn Bangkok thông qua hệ thống Vietjet.