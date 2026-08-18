Một công ty chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% trong tuần này

CTCP Bê tông Hòa Cầm – Intimex (HNX: HCC) thông báo ngày 20/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8.



HCC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.



Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi khoảng 19,6 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Tập đoàn Intimex, công ty mẹ đang nắm giữ 51,48% vốn HCC, dự kiến nhận về hơn 10 tỷ đồng.



Bên cạnh tiền mặt, HCC còn trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của doanh nghiệp lên tới 40%, gồm 30% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.



Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 65 tỷ đồng. Sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%, vốn điều lệ của HCC dự kiến tăng lên khoảng 71,7 tỷ đồng.﻿

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, doanh thu thuần của HCC đạt gần 162 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng gần 70%.



Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt khoảng 274 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 39% và 90% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau nửa năm đã vượt kết quả của cả năm 2025.



Bê tông Hòa Cầm – Intimex có tiền thân là Xí nghiệp Bê tông thương phẩm và Đá xây dựng thuộc Công ty Xây dựng Quảng Nam, được thành lập năm 1998. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ cuối năm 2001, trước khi đưa cổ phiếu HCC lên niêm yết tại HNX vào tháng 12/2007.



Hoạt động kinh doanh chính của HCC gồm sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm; khai thác, chế biến đá và cát xây dựng; thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và thủy điện. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, HCC là một trong những đơn vị sản xuất, cung ứng bê tông thương phẩm lớn tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

