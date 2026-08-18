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Hơn 10 triệu tỷ đồng vốn hóa toàn thị trường: Ngành bất động sản và ngân hàng chiếm quá nửa

| | Doanh nghiệp

Hơn 10 triệu tỷ đồng vốn hóa toàn thị trường: Ngành bất động sản và ngân hàng chiếm quá nửa

Ở một thống kê khác trong cùng báo cáo, tính trên 1.176 doanh nghiệp được niêm yết chiếm 99% toàn thị trường, vốn hóa bất động sản đạt 3,06 triệu tỷ đồng và ngân hàng 2,78 triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Kafi Research, tại ngày 11/08/2026, tính trên 1.069 doanh nghiệp niêm yết, quy mô vốn hóa toàn thị trường đạt 10,36 triệu tỷ đồng.

Quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường đạt gần 265.000 tỷ đồng, tăng 50,9% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng đóng góp 88.300 tỷ đồng, tăng 25% và tương đương khoảng một phần ba tổng lợi nhuận.

Cơ cấu vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam tập trung lớn nhất ở hai nhóm ngành bất động sản và ngân hàng.

Cụ thể, bất động sản đứng đầu với tỷ trọng 27% vốn hóa thị trường. Ngân hàng xếp ngay sau với 26%. Như vậy, riêng hai ngành này chiếm tổng cộng 53% vốn hóa thị trường.

Khoảng cách giữa hai nhóm dẫn đầu với phần còn lại khá lớn. Đứng thứ ba là thực phẩm và đồ uống với tỷ trọng 7%. Dịch vụ tài chính đứng thứ tư, chiếm 6% vốn hóa thị trường.

Hai nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp và điện, nước và xăng dầu khí đốt cùng có tỷ trọng 5%. Như vậy, 6 nhóm ngành lớn nhất gồm bất động sản, ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, dịch vụ tài chính, hàng và dịch vụ công nghiệp, điện, nước và xăng dầu khí đốt chiếm phần lớn quy mô vốn hóa trên thị trường.

Ở nhóm tiếp theo, tài nguyên cơ bản, du lịch và giải trí, viễn thông và xây dựng và vật liệu đều có tỷ trọng khoảng 3%. Dầu khí và hóa chất cùng chiếm 2%, trong khi bán lẻ chiếm 3%. Công nghệ thông tin có tỷ trọng 1%.

Hơn 10 triệu tỷ đồng vốn hóa toàn thị trường: Ngành bất động sản và ngân hàng chiếm quá nửa- Ảnh 1.

Ở một thống kê khác trong cùng báo cáo, tính trên 1.176 doanh nghiệp được niêm yết chiếm 99% toàn thị trường, vốn hóa bất động sản đạt 3,06 triệu tỷ đồng và ngân hàng 2,78 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng đạt gần 89.300 tỷ đồng,﻿ tổng thu nhập hoạt động hơn 217.000 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng tốc nhờ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ, nhưng tăng trưởng phân hóa giữa các ngân hàng. Nhưng mức đóng góp tăng trưởng tập trung tại một số ngân hàng quy mô lớn như VCB, CTG, VPB, MBB cho thấy động lượng lợi nhuận tích cực nhưng chưa đồng đều trong toàn ngành.

Những ngành tăng trưởng mạnh nhất gồm ngành dầu khí với LNST toàn ngành tăng 247%, cao nhất toàn sàn, nhờ giá Brent bình quân đạt 97 USD/thùng (tăng 33% so với cùng kỳ) trên nền so sánh thấp; BSR lãi gấp gần 9 lần, GAS lập kỷ lục 6.021 tỷ đồng và PLX tăng 106%.

Bất động sản ghi nhận LNST tăng 215% lên 55.300 tỷ đồng, mức cao kỷ lục, chi phối bởi VIC với doanh thu tài chính gấp 8,6 lần cùng kỳ và VHM đẩy mạnh bàn giao tại Ocean Park 2, 3.

Doanh thu và LNST toàn ngành bán lẻ tăng 28,6% và 104,7%, đóng góp chủ yếu bởi FRT (tăng 188%), DGW (167%) và MWG (100%).

Thép và sản phẩm thép ghi nhận LNST tăng 64% đạt 7.773 tỷ đồng, dẫn dắt bởi HPG với sản lượng HRC trong 6 tháng đầu năm đạt 3,4 triệu tấn (tăng 57% so với cùng kỳ).﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

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