DIC Corp chốt quyền phân bổ gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, ngày 9/9/2026 tới đây, DIC Corp sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 47,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi phân phối sẽ được hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 478 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của DIC Corp sẽ tăng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên mức hơn 8.442 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: DIG

Trong một diễn biến khác, trước đó DIC Corp đã thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng một số dự án thành phần thuộc Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, doanh nghiệp thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần phân khu 8, diện tích 134.303 m² thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần DCP Châu Á.

Đồng thời, DIC Corp cũng thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần Phân khu 1,2,3, diện tích 19.110 m2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nét.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần 613 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 60% chỉ đạt 42 tỷ đồng.

Đổi lại, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 116 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 40 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, qua đó, DIC Corp báo lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, DIG mang về 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025. Như vậy công ty mới thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 2 quý đầu năm.