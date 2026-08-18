Petrolimex chào bán hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, MCK: PLX, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, Petrolimex đăng ký bán toàn bộ gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/8/2026 đến ngày 15/9/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Ảnh minh họa: PLX

Mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được xác định tại Văn bản số 887/2026/CV-CPA VIETNAM-NV2 và Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/81/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 9/6/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trong một diễn biến khác, ngày 5/8/2026 vừa qua, Petrolimex đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng.

Với hơn 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Petrolimex dự kiến chi khoảng 1.525 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thực hiện thanh toán 20/8/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 136.218 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 3.045 tỷ đồng, tăng 113,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Petrolimex mang về doanh thu thuần hơn 234.916 tỷ đồng, tăng 62,7% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.382 tỷ đồng, tăng 45,7%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản tăng 2,4% so với đầu năm, lên mức hơn 87.876 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 20.179 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 19.809 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản.