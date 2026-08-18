2 chủ đầu tư tại dự án NovaWorld Ho Tram của Novaland nợ thuế TP HCM hơn 270 tỷ đồng tính đến tháng 6/2026

Thuế TP.HCM đưa ra thông báo ngày 17/7/2026, công khai danh sách 7.195 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến tháng 6/2026. Tổng số tiền nợ được công bố vượt 5.763 tỷ đồng.



Trong danh sách, 8 doanh nghiệp có số nợ trên 100 tỷ đồng. Dẫn đầu là CTCP Xây dựng Công nghiệp với hơn 371 tỷ đồng, tiếp theo là CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT) với hơn 314 tỷ đồng.



Đáng chú ý, Công ty TNHH The Forest City đứng trong nhóm 5 doanh nghiệp nợ lớn nhất, với số tiền hơn 210 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), đồng thời là chủ đầu tư một phân khu thuộc NovaWorld Ho Tram.



Từ hệ sinh thái Trung Thủy về Novaland



The Forest City có tiền thân là Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa - Vũng Tàu, được thành lập vào tháng 5/2008 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Doanh nghiệp từng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Trung Thủy.



Cơ cấu sở hữu và bộ máy lãnh đạo của công ty có nhiều biến động trong giai đoạn 2018-2019. Đến tháng 5/2019, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty TNHH The Forest City, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 661 tỷ đồng.



Tại thời điểm này, CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát nắm giữ 99,9% vốn The Forest City. Ông Bùi Đạt Chương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Sau một số lần thay đổi nhân sự, vị trí Tổng giám đốc hiện do ông Nguyễn Hữu Duy, sinh năm 1994, đảm nhiệm.



Địa ốc Vạn Phát là công ty con do Novaland sở hữu 99,98% vốn. Theo tỷ lệ sở hữu này, Novaland gián tiếp nắm khoảng 99,88% vốn tại The Forest City.

Một công ty con khác thuộc hệ sinh thái Novaland cùng bị gọi tên



Danh sách nợ thuế còn xuất hiện CTCP Địa ốc Ngân Hiệp, một công ty con khác do Novaland sở hữu trên 99% vốn. Doanh nghiệp này còn nợ hơn 62 tỷ đồng.



Như vậy, tổng số tiền nợ thuế được công bố của The Forest City và Địa ốc Ngân Hiệp vượt 270 tỷ đồng. Điểm chung của hai doanh nghiệp là cùng tham gia đầu tư, phát triển các phân khu thuộc NovaWorld Ho Tram.



The Forest City là chủ đầu tư phân khu The Tropicana, có quy mô khoảng 100ha, gồm 70ha trên đồi và 30ha ven biển. Phân khu được giới thiệu cung cấp khoảng 1.600 sản phẩm.



Trong khi đó, Địa ốc Ngân Hiệp là chủ đầu tư Habana Island và Wonderland. Habana Island có diện tích khoảng 20ha, gồm 438 sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố. Wonderland rộng khoảng 9ha, phát triển các sản phẩm biệt thự, nhà phố thương mại và shophouse.



Các phân khu này nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí NovaWorld Ho Tram, dự án có quy mô khoảng 1.000ha với 7 phân kỳ gồm Habana Island, Long Island, Wonderland, Morito, Happy Beach, The Tropicana và Binh Chau Onsen.



Theo báo cáo của Novaland, tính đến cuối năm 2025, dự án đã bàn giao gần 600 sản phẩm biệt thự tại ba phân kỳ Wonderland, The Tropicana và Habana Island.



Dù đang có khoản nợ thuế hơn 62 tỷ đồng, Địa ốc Ngân Hiệp gần đây vẫn gây chú ý với một thương vụ đầu tư quy mô lớn.



Đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua trên 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex). Giá mua bình quân vào khoảng 34.365 đồng/cổ phiếu.