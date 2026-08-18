Trong quý II, doanh nghiệp liên quan Vinhomes phát hành hơn 2,1 tỷ USD trái phiếu

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Chứng khoán ACB (ACBS), trong quý II/2026, các doanh nghiệp đã thực hiện 163 đợt phát hành mới với tổng giá trị 240.000 tỷ đồng, gấp 5,6 lần quý trước và tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, ngành Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu giá trị phát hành mới trong quý với trị giá huy động khoảng 113.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 47. Xếp sau là nhóm Bất động sản với khoảng 107.000 tỷ đồng, tương đương 45% tổng giá trị phát hành mới.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành của ngành Bất động sản trong quý II đã tăng đáng kể. Theo ACBS, hoạt động phát hành vẫn tập trung chủ yếu ở một số chủ đầu tư lớn.

Đơn cử, riêng Công ty Cổ phần Vinhomes đã huy động khoảng 36.000 tỷ đồng. Nếu tính cả các doanh nghiệp liên quan, tổng giá trị phát hành đạt hơn 57.000 tỷ đồng (khoảng 2,18 tỷ USD), tương đương gần 53% tổng giá trị phát hành mới của toàn ngành Bất động sản. Điều này cho thấy đà tăng trưởng phát hành của nhóm Bất động sản hiện vẫn có mức độ tập trung tương đối cao vào một số doanh nghiệp lớn.

Vinhomes là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam, với quỹ đất lên tới hàng chục nghìn héc-ta trên khắp cả nước. Tính đến cuối quý II/2026, tổng giá trị tài sản của Vinhomes đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó nợ vay (bao gồm vay ngân hàng và phát hành trái phiếu) đạt trên 215.400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu lớn nhất được Vinhomes phát hành ngày 25/6 với giá trị 15.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm và áp dụng lãi suất 12%/năm trong 4 kỳ đầu. Lợi suất các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 6,1 điểm phần trăm (lãi tối thiếu 11,5%/năm và tối đa là 12,5%/năm).

Các lô trái phiếu lớn tiếp theo do Công ty TNHH Parkland 53 và Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long phát hành với giá trị 7.000 tỷ đồng mỗi lô, lãi suất đều ở mức 10%/năm và kỳ hạn 2 năm.

Trái phiếu đang lưu hành. (Nguồn: HNX, VBMA, ACBS)

Trái với lĩnh vực Bất động sản, giá trị trái phiếu phát hành mới trong quý II của nhóm Ngân hàng đã giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng 67.000 tỷ đồng. Ở đây, theo đơn vị công bố báo cáo, mức nền so sánh cao là một yếu tố đáng lưu ý khi quý II/2025 là quý có giá trị phát hành trái phiếu ngân hàng cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Hiện, tổng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam là khoảng 1,46 triệu tỷ đồng, tương đương 11,3% GDP năm 2025, tăng 7% so với quy mô thị trường trái phiếu quý I/2026. Trong đó, 81,4% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành thuộc trái phiếu Bất động sản và Ngân hàng.



