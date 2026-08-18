Bức tranh tài chính VETC trước thềm thu phí thêm 6.600 đồng/tháng: Có 3 triệu khách hàng sử dụng ví, lợi nhuận 2025 tăng gấp 4 lần lên 140 tỷ

Từ ngày 1/8/2026, khách hàng cá nhân sử dụng ví điện tử VETC bắt đầu chịu phí duy trì 6.600 đồng/tháng/ví, đã bao gồm VAT. Với khách hàng doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng.

Theo VETC, trong giai đoạn đầu sau khi chuyển đổi sang mô hình tài khoản giao thông, doanh nghiệp chưa thu khoản phí này để người dùng làm quen với hệ thống, đồng thời tự chi trả các chi phí vận hành, xử lý giao dịch và kết nối ngân hàng.

Khoản phí mới được áp dụng trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của VETC đã thay đổi đáng kể so với những năm đầu triển khai thu phí không dừng.

Từng lỗ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Theo báo cáo thường niên 2025 của Tasco, VETC có 4,3 triệu khách hàng on apps, 3 triệu khách hàng dùng ví VETC trên tổng số 6 triệu khách hàng sở hữu và sử dụng xe ô tô tại Việt Nam.

Năm 2025, VETC đạt 666 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với cùng kỳ. VETC duy trì vị thế dẫn đầu với 75% thị phần, kết nối 136 trạm, 765 làn cao tốc trên toàn quốc.

Hệ thống VETC xử lý quy mô giao dịch bình quân 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày, cao điểm lên đến 2,3 triệu giao dịch/ngày, tổng cộng có hơn 700 triệu giao dịch trong năm 2025.

Với 3 triệu khách hàng sử dụng ví, ước tính việc thu phí sẽ mang về khoảng doanh thu 200 tỷ mỗi năm.﻿

Báo cáo tài chính của Tasco cũng thông tin cụ thể hơn về hoạt động kinh doanh thu phí theo hình thức không dừng (ETC) trong những năm gần đây. Con số này thể hiện gần đủ bức tranh tài chính của VETC.

Giai đoạn 2020-2022, doanh thu ETC tăng từ 131 tỷ lên 346 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế thu hẹp từ khoảng 300 tỷ xuống 132 tỷ đồng.

Bước ngoặt đến từ tháng 8/2022 khi VETC chính thức triển khai thu phí dán thẻ ETC, qua đó có thêm nguồn thu từ lượng phương tiện mới tham gia hệ thống.

Năm 2023, doanh thu mảng ETC tiếp tục tăng lên khoảng 471 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ giảm xuống còn khoảng 88 tỷ đồng.

Sau nhiều năm liên tục thua lỗ, đến năm 2024, kết quả kinh doanh của mảng ETC bắt đầu đảo chiều. Doanh thu đạt khoảng 452 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chuyển sang dương, đạt khoảng 33 tỷ đồng.

Đà cải thiện tiếp tục trong năm 2025. Doanh thu ETC đạt khoảng 504 tỷ đồng, mức cao nhất trong chuỗi số liệu trên, còn lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 140 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần năm trước.

Như vậy, trong 5 năm, doanh thu ETC đã tăng gần 4 lần, từ 131 tỷ đồng năm 2020 lên 504 tỷ đồng năm 2025. Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp đã chuyển từ mức lỗ khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm sang lãi khoảng 140 tỷ đồng.

Mở rộng khỏi thu phí cao tốc

Một bước đi đáng chú ý khác diễn ra vào tháng 4/2023, khi VETC được cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Từ hoạt động cốt lõi là thu phí điện tử không dừng, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sang ví điện tử và các dịch vụ thanh toán liên quan đến giao thông như bãi đỗ xe, cảng biển, hàng không, xăng dầu…

Hiện VETC là công ty con do Tasco nắm giữ 99,26% vốn và là đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng lớn nhất Việt Nam.

Tính đến giữa năm 2025, VETC chiếm khoảng 75% thị phần, vận hành 133 trạm thu phí với 719 làn thu phí. Hệ thống phục vụ hơn 3,8 triệu khách hàng, xử lý trung bình khoảng 1,8-2,3 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương khoảng 700 triệu giao dịch mỗi năm.

Về công ty mẹ Tasco, doanh nghiệp hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ phân phối và dịch vụ ô tô, bảo hiểm đến bất động sản. Tasco đang phân phối nhiều thương hiệu ô tô như Volvo, Lynk & Co, Geely…

Năm 2025, Tasco ghi nhận doanh thu kỷ lục hơn 37.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm trước, chủ yếu nhờ mảng phân phối và dịch vụ ô tô. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 623 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần năm 2024.