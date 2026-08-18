VETC thu phí thêm 268 km cao tốc Bắc – Nam, từ Quảng Ngãi đến Vân Phong

Trong đó, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC trực tiếp vận hành thu phí tại 4 dự án gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh và Chí Thạnh – Vân Phong.

Tổng chiều dài 4 dự án này khoảng 268 km, tạo thành một dải liên tục từ Quảng Ngãi đến Vân Phong, Khánh Hòa.

Cụ thể, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài khoảng 88 km; Hoài Nhơn – Quy Nhơn dài hơn 70 km; Quy Nhơn – Chí Thạnh dài gần 62 km và Chí Thạnh – Vân Phong dài hơn 48 km.

Dự án còn lại trong đợt thu phí lần này là Vân Phong – Nha Trang. VETC không trực tiếp vận hành dự án này nhưng bố trí lực lượng phối hợp, hỗ trợ trong quá trình tổ chức thu phí.

Theo phương án vận hành, các tuyến áp dụng hình thức thu phí kín, hệ thống ghi nhận điểm vào và điểm ra của phương tiện để xác định mức phí tương ứng với quãng đường thực tế.

Đây là đợt thứ ba trong năm 2026 VETC tham gia vận hành thu phí tại các dự án cao tốc đầu tư công.

Trước đó, từ ngày 2/3, doanh nghiệp vận hành tại 3 dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu. Đến ngày 15/7, VETC tiếp tục tham gia tại Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vạn Ninh – Cam Lộ.

Sau khi bổ sung 4 dự án trong tháng 8, VETC hiện trực tiếp vận hành thu phí tại tổng cộng 10 dự án thành phần cao tốc đầu tư công.

Tính đến ngày 14/8/2026, doanh nghiệp vận hành 189 trạm thu phí với 998 làn ETC trên toàn quốc.