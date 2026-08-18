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Một doanh nghiệp sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 35%, thanh toán vào tháng 9

| | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 35%, thanh toán vào tháng 9

Cổ tức được chi trả với tỷ lệ 35%, tức mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/9/2026.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 (Nedi 2, mã chứng khoán: ND2) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2025 là 20/8/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 19/8.

Cổ tức được chi trả với tỷ lệ 35%, tức mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/9/2026.

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nedi 2 ước tính phải chi khoảng 175 tỷ đồng trong đợt này.

Kế hoạch chia cổ tức được triển khai sau một năm kinh doanh tích cực. Năm 2025, Nedi 2 ghi nhận 409 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng 25,7% và tiến sát mức cao nhất lịch sử từng được doanh nghiệp thiết lập vào năm 2022.

Đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Nedi 2 đạt 414 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần lợi nhuận cả năm. Doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 14 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, tạo nguồn lực tài chính cho kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Nedi 2 được thành lập năm 2004, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án thủy điện. Đây cũng là công ty thành viên đầu tiên của Vinaconex tham gia lĩnh vực phát triển năng lượng.

Doanh nghiệp đang vận hành Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát tại Lào Cai. Sau khi dự án mở rộng được đưa vào vận hành năm 2020, tổng công suất của nhà máy tăng từ 72MW lên 84MW, với sản lượng điện bình quân khoảng 400 triệu kWh mỗi năm. Điện năng sản xuất được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Một công ty chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% trong tuần này

Yên Chi

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