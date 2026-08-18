VNG muốn thâu tóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 25.000 m2 tại TP.HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (MCK: VNZ, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm VTH.

Theo đó, VNG sẽ mua lại hơn 33,4 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 65% vốn điều lệ của VTH. Giá mua khoảng 480 tỷ đồng, với biên độ điều chỉnh tối đa 5%.

Thời gian thực hiện mua lại dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2026, tùy thuộc vào việc nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm chấp thuận về tập trung kinh tế.

Nếu giao dịch thành công, VNG sẽ nắm giữ khoảng 99,99% vốn điều lệ và quyền biểu quyết tại VTH, qua đó đưa VTH trở thành công ty con trực tiếp của VNG.

Được biết, VTH sở hữu khu đất có diện tích 25.463,5 m2 tại Lô BF11-20, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Trong khi đó, VNG nhận định khu đất này phù hợp với định hướng mở rộng không gian làm việc, xây dựng khu thể dục thể thao cho nhân viên, phát triển trung tâm thể thao điện tử và các mục đích kinh doanh khác của công ty.

Ảnh minh họa: VNG

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm VTH tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Phần mềm VTH được thành lập ngày 21/9/2022 với vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thông- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê văn phòng).

Cập nhật mới nhất ngày 16/10/2025, Người đại diện theo pháp luật của VTH gôm ông Yeo Shengyan, Lionel- Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Danh- Tổng Giám đốc.

Đồng thời, cả hai cá nhân nêu trên đều giữ các chức vụ tương tự tại Công ty Cổ phần VNG Data Center- công ty liên kết của VNG với tỷ lệ sở hữu 49%.

Đáng chú ý, động thái mua cổ phần VTH diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của VNG ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, VNG ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.086,6 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.326,5 tỷ đồng, tăng 38,7%.

Trong kỳ, VNG còn thu về gần 358,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 5,3 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 55,4 tỷ đồng xuống còn 35,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng từ 570,5 tỷ đồng lên mức hơn 697,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 334,2 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VNG báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 466,8 tỷ đồng, gấp gần 32 lần mức lãi ròng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VNG mang về doanh thu thuần gần 5.871,9 tỷ đồng, tăng 29% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 592,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ hơn 302,6 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VNG tăng 2,3% so với đầu năm, lên mức gần 11.612,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 10.772,6 tỷ đồng, tăng 3%.