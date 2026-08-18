Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức tặng quà đặc biệt: Chả ớt xiêm heo ăn chuối và chả thủ heo ăn chuối

| | Doanh nghiệp

Bầu Đức tặng quà đặc biệt: Chả ớt xiêm heo ăn chuối và chả thủ heo ăn chuối

Chiều 18/8, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) phối hợp cùng CTCP Chứng khoán OCBS tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu HGI tại TP.HCM. Bên cạnh câu chuyện IPO, món quà dành cho khách tham dự cũng gây chú ý khi là loạt sản phẩm chế biến từ “heo ăn chuối” của hệ sinh thái bầu Đức.

Bên cạnh những thông tin về đợt chào bán, phần quà dành cho khách tham dự cũng gây chú ý khi là các sản phẩm chế biến từ heo ăn chuối của hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai.

Các sản phẩm được đóng trong bọc giữ lạnh để bảo quản, bên trong gồm nhiều loại như chả thủ heo ăn chuối, chả ớt xiêm heo ăn chuối, chả lụa...

Việc mang các sản phẩm “heo ăn chuối” đến roadshow cũng tạo điểm nhấn khá đặc trưng cho sự kiện của doanh nghiệp gắn với bầu Đức, trong bối cảnh HGI đang chuẩn bị bước vào một đợt huy động vốn đáng chú ý.

Theo tài liệu tại sự kiện, HGI dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,157% lượng cổ phiếu trước phát hành, với giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán dự kiến đạt hơn 1.139 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền cọc kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9/2026. Kết quả phân bổ dự kiến được công bố ngày 9/9, trong khi nhà đầu tư trúng phân bổ sẽ nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/9 đến 17h ngày 14/9.

Sau đợt IPO, HGI dự kiến đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trong quý III-IV/2026.

HGI là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai, tập trung vào hoạt động nông nghiệp, đặc biệt tại Lào. Doanh nghiệp hiện được biết đến với các vùng trồng chuối, sầu riêng, cà phê và một số loại cây khác.

Roadshow ngày 18/8 là một trong những bước chính thức trong quá trình đưa HGI ra thị trường chứng khoán, trước khi doanh nghiệp hoàn tất đợt chào bán và đưa cổ phiếu lên giao dịch.

Trang trại 3.000 ha của bầu Đức đón khách quý, Nam Lào đang là “đại nông trường” của DN Việt

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phía sau khu “Cao Xà Lá” 11 ha đang nóng trên đường Nguyễn Trãi: Chủ đầu tư từng chi bao nhiêu tiền hỗ trợ cho cuộc di dời?

Phía sau khu “Cao Xà Lá” 11 ha đang nóng trên đường Nguyễn Trãi: Chủ đầu tư từng chi bao nhiêu tiền hỗ trợ cho cuộc di dời? Nổi bật

Novaland bán đi một công ty 5.400 tỷ đồng: Xuất hiện Chủ tịch sinh năm 1997

Novaland bán đi một công ty 5.400 tỷ đồng: Xuất hiện Chủ tịch sinh năm 1997 Nổi bật

Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'tham gia' cuộc chơi mới: Đưa cà phê xuống vỉa hè

Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'tham gia' cuộc chơi mới: Đưa cà phê xuống vỉa hè

14:58 , 18/08/2026
Thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

14:50 , 18/08/2026
Việt Nam vừa có đại diện đứng thứ 2 ASEAN trong bảng xếp hạng mới, Thái Lan dẫn đầu

Việt Nam vừa có đại diện đứng thứ 2 ASEAN trong bảng xếp hạng mới, Thái Lan dẫn đầu

14:25 , 18/08/2026
VNG muốn thâu tóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 25.000 m2 tại TP.HCM

VNG muốn thâu tóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 25.000 m2 tại TP.HCM

14:18 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên