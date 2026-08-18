Thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Chiều 17/8, tiếp tục Phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận.

Trước khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo trình bày báo cáo ý kiến về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo báo cáo do ông Nguyễn Ngọc Bảo trình bày, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Tại Báo cáo số 547/BC-CP, Chính phủ đã thuyết minh cơ sở tiếp thu, chỉnh lý, giải trình và làm rõ các ý kiến; đồng thời khẳng định đã rà soát dự thảo theo các nguyên tắc nêu tại Kết luận số 101/KL-UBTVQH16 ngày 14/7/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật.

Dự thảo Luật đã được chỉnh lý nhiều nội dung, trong đó có khái niệm “hoạt động dầu khí”; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); hoạt động thu hồi, lưu trữ carbon (CCS) gắn với hoạt động dầu khí; phát triển công trình ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí; chính sách ưu đãi trong hoạt động dầu khí; chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu; hợp đồng dầu khí và cơ chế xử lý chi phí cho Tập đoàn Petrovietnam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã phối hợp tích cực, chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật; đồng thời tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí (sửa đổi), bảo đảm thống nhất với các chính sách, nguyên tắc được quy định tại Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trong đó, cần quy định rõ cơ chế, quy trình phối hợp, bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả sau khi có sự thay đổi lớn về phân cấp, phân quyền, giao quyền cho Bộ Công Thương và Petrovietnam.

Đối với các hoạt động, dự án dầu khí, nhất là các dự án phát triển mỏ có chuỗi đồng bộ với công trình, thiết bị trên đất liền và trên biển, cần có quy định phù hợp để triển khai thuận lợi, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Về chi phí của Petrovietnam, cần quy định đầy đủ, rõ ràng nguyên tắc xác định trách nhiệm và cơ chế xử lý từng khoản chi; đồng thời xác lập cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phù hợp với tinh thần Quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Việc xử lý các khoản chi phí Petrovietnam thực hiện thay nghĩa vụ của Nhà nước với nước chủ nhà phải bảo đảm minh bạch, đúng quy định. Chính phủ chịu trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với từng trường hợp cụ thể trước khi xem xét, quyết định, nhất là các nghĩa vụ đã được Petrovietnam thực hiện thay sau khi Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực nhưng chưa được xử lý theo tinh thần Nghị quyết 31 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, quy định đầy đủ, cụ thể về việc triển khai các hoạt động thu hồi, lưu trữ carbon (CCS) gắn với hoạt động dầu khí, nhất là sau khi kết thúc hoạt động khai thác dầu khí. Các quy định cần bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, tính khả thi và phù hợp với các nguyên tắc của Luật Dầu khí, tạo cơ sở triển khai thống nhất, hiệu quả trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, trên cơ sở kết quả phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận của Phiên họp.

Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, trình Quốc hội chậm nhất ngày 21/8/2026 để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.



