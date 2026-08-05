"Gà đẻ trứng vàng" sở hữu 7.000 ha đất của bầu Đức được cấp phép IPO

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).

IPO 18,8 triệu cổ phiếu HGI

Theo giấy chứng nhận, doanh nghiệp đăng ký chào bán 18,8 triệu cổ phiếu ra công chúng. Giá chào bán, thời gian thực hiện và số tiền dự kiến huy động hiện chưa được công bố.

HGI là công ty con của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG), giữ vai trò trực tiếp quản lý và vận hành các vùng trồng nông nghiệp trọng điểm của tập đoàn tại Lào, với tổng quy mô hơn 7.000 ha.

Doanh nghiệp tiền thân là Công ty CP Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức, thường được gọi là bầu Đức, từng ví HGI như “gà đẻ trứng vàng” và đánh giá đây là đơn vị có nền tảng tài chính tốt trong hệ sinh thái HAGL.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, HAGL sở hữu 84,42% vốn HGI tại thời điểm cuối tháng 6, giảm so với mức 93,13% vào cuối năm 2025.

Trước đó, ngày 21/4, HĐQT HAGL đã thông qua phương án chuyển nhượng 8,35 triệu cổ phần HGI, tương đương 4,96% vốn điều lệ. Việc giảm tỷ lệ sở hữu diễn ra trong bối cảnh tập đoàn xúc tiến kế hoạch đưa công ty con ra công chúng và tiến tới niêm yết.

Theo Bản tin Quan hệ Nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2026 của HAGL, HGI đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng từ tháng 5. Tập đoàn cho biết đợt phát hành nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn hóa hệ thống quản trị theo yêu cầu đối với công ty đại chúng.

HAGL cũng cho biết đợt IPO được triển khai nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính, nâng cao tính minh bạch và chuẩn bị cho tiến trình niêm yết chính thức của HGI.

HGI hiện có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng. Theo các tài liệu được công bố trước đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu giai đoạn 2025-2027 lần lượt đạt 6.885 tỷ đồng, 8.951 tỷ đồng và 11.924 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng dự kiến đạt 1.604 tỷ đồng, 2.085 tỷ đồng và 2.710 tỷ đồng.

Sau khi niêm yết, HGI dự kiến sử dụng 50% lợi nhuận hằng năm để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong ba năm liên tiếp. Đây là định hướng được lãnh đạo HAGL đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Khối tài sản hơn 5.500 tỷ đồng tại Lào﻿

Tại Lào, HGI quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn, trong đó có Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng tại tỉnh Champasak và Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại tỉnh Attapeu.

Tính chung, hai doanh nghiệp tại Lào có hơn 5.500 tỷ đồng tổng tài sản và tạo ra gần 2.800 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2025.

HAGL đang tiếp tục mở rộng hoạt động nông nghiệp tại thị trường này. Tháng 5/2026, tập đoàn ký biên bản ghi nhớ với chính quyền tỉnh Champasak về hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê. Dự án nằm trong chiến lược phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đi kèm kế hoạch đầu tư hệ thống nhà máy chế biến.

Trong năm 2026, HAGL dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Song song với việc mở rộng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm và cải thiện biên lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HAGL đạt doanh thu thuần 3.707 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 161,3% và hoàn thành 54,7% kế hoạch năm.