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Cảng Sài Gòn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

| | Doanh nghiệp

Do không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ nên Cảng Sài Gòn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (MCK: SGP, sàn UPCoM) vừa có văn bản báo cáo về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 27/7/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 29/7/2026, các cổ đông không phải là cổ đông lớn của Cảng Sài Gòn chỉ nắm giữ gần 18,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 8,35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Do đó, Cảng Sài Gòn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng vì không có đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Cảng Sài Gòn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SGP

Trong thời hạn một năm kể từ khi công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng, Cảng Sài Gòn cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý II/2026, Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần hơn 247 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 86,9 tỷ đồng, tăng 14,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 36,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 7,9% so cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 65,8 tỷ đồng lên 76,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 39,1 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Cảng Sài Gòn báo lãi ròng công ty mẹ quý II/2026 đạt 125,5 tỷ đồng, tăng 5,9% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ Cảng Sài Gòn mang về doanh thu thuần hơn 480,7 tỷ đồng, tăng 4,3% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 248,5 tỷ đồng, tăng 12,2%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Cảng Sài Gòn tăng 71,7 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 6.047,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn gần 982,7 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 2.943,3 tỷ đồng, lần lượt chiếm 16,2% và 48,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 2.532,2 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả dài hạn khác gần 1.428,7 tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng nợ.

VietinBank chào bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn đang nắm giữ, giá khởi điểm 29.208 đồng

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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