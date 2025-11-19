VietinBank chào bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn đang nắm giữ, giá khởi điểm 29.208 đồng

Ngày 18/11/2025, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin về việc chào bán ra công chúng toàn bộ hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP mà ngân hàng đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,07% tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Đây là một trong những đợt thoái vốn lớn nhất của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quý IV/2025, xử lý tài sản tồn đọng từ các khoản nợ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank sẽ đấu giá công khai lô cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu.

Với tổng cộng 19.616.627 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị chào bán theo giá khởi điểm đạt gần 573 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn và thực hiện đấu giá là Công ty CP Chứng khoán VietinBank (VietinBankSC).

Lịch trình đấu giá đã được ấn định chi tiết. Nhà đầu tư nộp phiếu tham gia và tiền đặt cọc (10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm) từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 15/1/2026.

Trước 16h00 ngày 18/12/2025 là thời hạn cuối cùng để làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc và nhận mã dự đấu giá tại HNX. Phiên đấu giá chính thức dự kiến diễn ra vào sáng ngày 23/1/2026. Nhà đầu tư trúng giá sẽ hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Việc VietinBank thoái toàn bộ vốn tại Cảng Sài Gòn nằm trong chiến lược dài hạn tập trung nguồn lực vào hoạt động ngân hàng cốt lõi, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về xử lý tài sản đảm bảo và thoái vốn ngoài ngành. Trước đó, lô cổ phiếu SGP này vốn được ngân hàng tiếp nhận từ quá trình xử lý nợ xấu theo các nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu SGP kết phiên 18/11 mức giá 26.700 đồng/cp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của SGP là cung cấp dịch vụ khai thác cảng. Trong những năm qua, tình hình xuất nhập khẩu có nhiều biến động nhưng nhìn chung Lợi nhuận đến từ mảng cung cấp dịch vụ khai thác cảng vẫn liên tục gia tăng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty.

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất năm 2024 đến từ hoạt động cung cấp

dịch vụ khai thác cảng là 309 tỷ đồng, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2023. Hoạt động này cũng chiếm tới 95,28% cơ cấu lợi nhuận hợp nhất của Công ty.

Cảng Sài Gòn cung cấp dịch vụ khai thác cảng một vùng nội địa bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long với 21 cầu cảng với tổng chiều dài 2.969 mét, và hệ thống phao trải dài khu vực sông Sài Gòn, Nhà Bè, Soài Rạp

và khu vực Thiềng Liềng. Cảng Sài Gòn là cảng duy nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khai thác các loại hàng hóa tổng hợp và tiếp nhận tàu du lịch quốc tế.﻿