Hai 'đại gia' Trung Quốc nào được chọn để dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới cho Thaiholdings và Vingroup?

Tháng 7/2026, Liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 trên khu đất rộng 34.936 m2 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, gồm hai tòa tháp cao 99 tầng nổi, 6 tầng hầm với chiều cao khoảng 568 m. Theo đề xuất, dự án sẽ khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành cuối năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

﻿Để triển khai Hanoi Twin Towers 99, liên danh nhà đầu tư dự kiến hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công quốc tế từng tham gia nhiều dự án nhà siêu cao tầng trên thế giới.

Trong đó, Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc được đề xuất là đơn vị thiết kế, còn Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) là tổng thầu thi công.

Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc﻿

Theo Archello - nền tảng quốc tế về kiến trúc và xây dựng, Tổng công ty Viện Nghiên cứu và Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc (viết tắt là CSWADI) được thành lập vào năm 1950, là một trong những tập đoàn thiết kế kiến trúc hạng A thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất Trung Quốc.

Viện hoạt động dưới sự quản lý của Tập đoàn Xây dựng Công trình Nhà nước Trung Quốc (CSCEC) – đơn vị xếp thứ 13 trong danh sách Fortune Global 500.

CSWADI đã hoàn thành hơn 10.000 dự án thiết kế kỹ thuật tại hơn 20 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Bên cạnh việc lấy thiết kế làm cốt lõi, CSWADI mở rộng toàn diện hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng), bất động sản, công nghiệp và vận hành.

CSWADI có đội ngũ nhân sự hơn 7.000 người. Phạm vi kinh doanh rộng khắp bao gồm tư vấn quy hoạch, quy hoạch và thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế công trình đô thị (hạ tầng kỹ thuật), thiết kế giao thông đường sắt, thiết kế cảnh quan, EPC, tư vấn toàn diện quy trình, đầu tư, v.v.



Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3)﻿

Điểm nổi bật nhất làm nên tên tuổi của CSCEC3 là kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà siêu cao tầng. CSCEC3 đã tham gia thi công 8 tòa nhà có chiều cao trên 500 m và hơn 50 tòa nhà cao trên 300 m trên thế giới.

Đây là một trong những tổng thầu sở hữu nhiều kinh nghiệm thi công các công trình siêu cao tầng nhất thế giới. Các công trình xây dựng từ tổ hợp khách sạn, văn phòng, chung cư cao cấp đến bảo tàng, triển lãm...

Nguồn: Skyscrapercenter

Nổi bật là CITIC Tower (China Zun) tại Bắc Kinh với chiều cao 528 m, hiện là tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc và là biểu tượng mới của khu trung tâm tài chính Bắc Kinh.

Doanh nghiệp cũng tham gia xây dựng Wuhan Greenland Center cao 636 m, Tianjin 117 cao 597 m, Global Financial Center Tower 1 cao 568 m, International Land-Sea Center cao 458 m và dự án Suzhou Zhongnan Center với thiết kế cao tới 729 m.



Thứ tự từ trái qua phải: CITIC Tower (China Zun), Wuhan Greenland Center, Tianjin 117

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, CSCEC3 đang đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ xây dựng thông minh như BIM, trí tuệ nhân tạo (AI), robot xây dựng và hệ thống "Sky Building Machine" trong thi công các công trình siêu cao tầng, giảm 70% rủi ro khi làm việc ở độ cao, tăng 40% hiệu quả xây dựng và rút ngắn chu kỳ xây dựng một tầng tiêu chuẩn xuống còn 4 ngày.

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư dự án Hanoi Twin Towers 99, CSCEC3 được lựa chọn đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thi công toàn bộ công trình, quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng, điều phối các nhà thầu phụ cũng như có thể áp dụng các giải pháp và công nghệ thi công dành cho nhà siêu cao tầng trong quá trình triển khai dự án.