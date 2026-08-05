Vietcombank chi 3.200 tỷ đồng để nắm trọn tòa tháp 35 tầng, 4 mặt tiền giữa trung tâm Tp.HCM: Bên bán từng được nhắc tên trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 3/6/2026, Công ty Vietcombank-Bonday-Benthanh đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank-Bonday-Benthanh. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Công ty có vốn điều lệ hơn 789 tỷ đồng, là đơn vị sở hữu, quản lý và vận hành Vietcombank Tower tại số 5 Công trường Mê Linh, khu vực bến Bạch Đằng, TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật là bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó tổng giám đốc Vietcombank.

Trước khi diễn ra các giao dịch trong năm 2026, công ty là liên doanh giữa Vietcombank, Bonday Investments của Hồng Kông và CTCP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (Setra Corp).

Trong đó, Vietcombank nắm 52% vốn, Bonday sở hữu 30% và Setra nắm 18% còn lại vào cuối năm 2025.

Dù sở hữu quá bán, Vietcombank khi đó chưa có quyền kiểm soát do các quyết định quan trọng về hoạt động và tài chính vẫn phải được các bên liên doanh thống nhất.

Tháng 2/2026, Vietcombank nhận chuyển nhượng thêm 18% vốn từ Setra, nâng tỷ lệ sở hữu lên 70%. Đây là phần vốn từng bị kê biên trong quá trình xử lý vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2026, giá gốc khoản đầu tư của Vietcombank tại liên doanh tăng từ 410 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 1.612 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026.

Mức tăng 1.202 tỷ đồng tương ứng với 18% vốn Vietcombank mua thêm từ Setra.

Đến đầu tháng 6, Bonday Investments chuyển nhượng 30% vốn còn lại và rút khỏi liên doanh.

BCTC hợp nhất giữa niên độ của Vietcombank xác nhận tại ngày 30/6/2026, Công ty Vietcombank-Bonday-Benthanh đã được đưa vào danh sách công ty con với tỷ lệ sở hữu 100%.

Báo cáo cũng ghi chú doanh nghiệp được chuyển đổi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 3/6/2026.

Lấy giao dịch mua 18% vốn từ Setra làm cơ sở, 30% vốn do Bonday chuyển nhượng có giá trị ước tính khoảng 2.004 tỷ đồng nếu được thực hiện theo cùng mức định giá.

Theo đó, tổng giá trị 48% vốn Vietcombank mua thêm trong năm 2026 ước khoảng 3.206 tỷ đồng.

Con số này cũng tương ứng với tổng số tiền Vietcombank đã chi ra để góp thêm vốn vào các công ty con (tăng vốn cho VCBS và giao dịch mua 48% vốn kể trên) theo như BCTC quý 2.

Mức giá này tương ứng định giá khoảng 6.679 tỷ đồng cho 100% vốn Công ty Vietcombank-Bonday-Benthanh.

Sau khi hoàn tất hai giao dịch, Vietcombank trở thành chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp đứng sau tòa tháp văn phòng hạng A+ tại khu vực bến Bạch Đằng.